9 Rekomendasi Mobil Premium Terbaik 2026

Mercedes-Benz S-Class(THOMAS KIENZLE / AFP)

PASAR otomotif kelas atas di Indonesia pada tahun 2026 semakin kompetitif dengan kehadiran model-model yang tidak hanya mengandalkan kemewahan material, tetapi juga integrasi teknologi kecerdasan buatan (AI) dan sistem penggerak ramah lingkungan. Mobil premium kini bukan sekadar simbol status, melainkan investasi pada kenyamanan, keamanan tingkat tinggi, dan pengalaman berkendara yang personal.

Bagi Anda yang mencari kendaraan eksklusif, berikut adalah 9 rekomendasi mobil premium terbaik di 2026 yang telah merajai pasar global dan tanah air.

1. Mercedes-Benz S-Class (W223) Facelift

Tetap menjadi standar emas di segmen luxury sedan. Versi 2026 membawa pembaruan pada sistem MBUX Hyperscreen yang lebih responsif dan fitur Drive Pilot level 3 yang lebih sempurna. Kenyamanan suspensi udara E-Active Body Control menjadikannya "karpet terbang" di jalan raya.

Baca juga : Dealer Pertama Maxus di Indonesia Diresmikan, Jadi Awal Baru Inovasi MPV Premium Ramah Lingkungan di Tanah Air

2. BMW i7 M70 xDrive

Sebagai representasi kemewahan elektrik, BMW i7 menawarkan Theatre Screen 31,3 inci untuk penumpang belakang. Varian M70 memberikan performa buas dengan tenaga lebih dari 600 hp, namun tetap senyap dan ramah lingkungan. Ini adalah pilihan utama bagi eksekutif yang menginginkan keberlanjutan tanpa kompromi performa.

3. Range Rover Autobiography LWB

SUV ini tetap tidak tertandingi dalam hal kemampuan all-terrain yang dibalut kemewahan aristokrat. Dengan opsi mesin Plug-in Hybrid (PHEV) yang jangkauan listriknya semakin jauh di tahun 2026, Range Rover Autobiography menawarkan kabin yang sangat hening dengan material berkelanjutan seperti tekstil Ultrafabrics.

4. Porsche Taycan Turbo S (Gen 2)

Bagi Anda yang lebih suka mengemudi sendiri (driver-oriented), Porsche Taycan 2026 menawarkan kecepatan pengisian daya yang luar biasa dan dinamika berkendara yang mendekati mobil sport konvensional. Evolusi pada manajemen termal baterai membuatnya lebih efisien untuk penggunaan harian di iklim tropis.

5. Lexus LM 500h

Lexus LM telah mengubah paradigma bahwa mobil premium harus berbentuk sedan. Sebagai "Luxury Mover", varian 500h menawarkan kenyamanan kursi Executive Lounge yang menyerupai kabin pesawat first class. Sangat populer di kalangan konglomerat Indonesia karena privasi dan ruang kakinya yang lega.

6. Audi Q8 e-tron

Audi menawarkan estetika desain yang modern dan minimalis. Q8 e-tron 2026 menonjol dengan sistem pencahayaan Matrix LED terbaru dan interior virtual cockpit yang sangat futuristik. Kualitas perakitan (build quality) Audi tetap menjadi salah satu yang terbaik di kelasnya.

7. Volvo EX90

Keamanan adalah kemewahan baru. Volvo EX90 adalah SUV listrik 7-penumpang yang dilengkapi dengan teknologi LiDAR sebagai standar. Mobil ini dirancang untuk menjadi mobil paling aman yang pernah dibuat Volvo, cocok bagi keluarga premium yang memprioritaskan keselamatan di atas segalanya.

8. Bentley Continental GT Speed

Jika Anda mencari kombinasi antara kerajinan tangan (craftsmanship) tingkat tinggi dan tenaga mesin besar, Continental GT tetap menjadi pilihan utama Grand Tourer. Setiap detail interiornya dapat dipersonalisasi sesuai keinginan pemilik, menjadikannya sangat eksklusif.

9. Rolls-Royce Spectre

Sebagai mobil listrik pertama dari Rolls-Royce, Spectre adalah puncak dari segala kemewahan otomotif di tahun 2026. Dengan pintu coach doors dan fitur Starlight Headliner yang ikonik, Spectre menawarkan keheningan absolut yang tidak bisa ditemukan di mobil lain.

Harga untuk lini mobil premium di atas di pasar Indonesia berkisar antara Mata Uang Rupiah 2,5 Miliar hingga lebih dari 20 Miliar (On The Road Jakarta), tergantung pada spesifikasi dan opsi personalisasi yang dipilih.

Mobil premium cenderung memiliki depresiasi yang lebih tinggi dibanding mobil mass-market. Namun, merek seperti Mercedes-Benz dan Porsche cenderung memiliki nilai jual kembali yang lebih stabil di pasar hobi atau kolektor. (Z-4)