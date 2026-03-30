Inspirasi Bisnis dan Ragam Kendaraan Niaga untuk UKM Bakal Hadir di GIICOMVEC 2026

(Ilustrasi)

GAIKINDO Indonesia International Commercial Vehicle atau GIICOMVEC 2026 kembali hadir pada 8-11 April di JIExpo Kemayoran. Ajang ini akan menjadi panggung bagi sederet kendaraan niaga ringan untuk unjuk gigi dan menginspirasi.

Ketua Umum Gaikindo, Putu Juli Ardika mengatakan bahwa industri otomotif di sektor ekspor mengalami pertumbuhan yang cukup positif di tahun 2025. Catatan yang dibagikan Gaikindo, sepanjang tahun lalu, kegiatan ekspor kendaraan komersial mencapai 518.212 unit, atau meningkat sebesar 9,75% dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 472.194 unit.

''Sebagai pameran yang fokus pada pertemuan bisnis business-to-business, GIICOMVEC dirancang untuk menjadi jembatan yang mempertemukan industri otomotif nasional dengan para calon pembeli potensial, baik dari dalam maupun luar negeri,'' kata Putu di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Pengakuan kualitas produksi dalam negeri sudah dirasakan manfaatnya oleh 93 negara tujuan. Hal ini menjadi bukti nyata akan kualitas dan juga keamanan yang dihasilkan oleh produksi dari anak bangsa.

Oleh karena itu, kata Putu, pihaknya terus berusaha untuk menghadirkan pertumbuhan di sektor komersial yang menyumbang sekitar 4% dari total ekspor tersebut atau sebesar 20.326 unit, di mana berbagai kategori kendaraan niaga unggulan Indonesia kini telah menjadi andalan operasional di pasar internasional.

''Dengan memperluas jaringan pasar melalui pameran ini, angka ekspor tersebut dapat terus bertambah dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap capaian industri kendaraan bermotor Indonesia,'' tambahnya.

Pameran GIICOMVEC bakal mengundang sekitar 11 ribu visitor. Sehingga, membuka peluang yang lebih lebar bagi produsen otomotif Indonesia untuk bisa mengapalkan kendaraan-kendaraan mereka ke mancanegara.

GIICOMVEC 2026 hadir untuk membantu para pelaku bisnis menemukan armada yang benar-benar tepat sesuai dengan jenis usahanya. Tiap bidang industri memiliki tantangan yang berbeda, sehingga membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi yang tepat ini yang ditawarkan GIICOMVEC 2026.

''Mulai dari melihat teknologi sasis terbaru, menyesuaikan desain karoseri, hingga mengeksplorasi beragam inovasi dari industri pendukung otomotif, semuanya tersedia lengkap sepanjang pameran,'' ujar Ketua Harian sekaligus Ketua Penyelenggara Pameran dan Konferensi GAIKINDO, Anton Kumonty.

MEREK TERNAMA

GIICOMVEC 2026 akan menghadirkan merek-merek ternama di Indonesia dari industri kendaraan komersial dan industri pendukungnya, termasuk juga beberapa merek baru yang akan unjuk inovasi. Seperti Toyota Hilux Rangga, Toyota Hiace, Suzuki Carry, Wuling Formo, Ford Ranger, dan DFSK Gelora serta versi listrik DFSK Gelora E, Wuling Mitra EV, Foton e-View, JAC T9 EV, dan Farizon SV.

Melengkapi penyelenggaraan tahun ini, GIICOMVEC 2026 juga akan menghadirkan area khusus China Pavilion yang menampilkan beragam inovasi terbaru dari para peserta pameran asal Tiongkok.

Selain itu, pameran ini juga akan diikuti oleh industri karoseri Tanah Air dan industri pendukung lainnya. Seluruh rangkaian pameran ini akan menempati area Hall B dan Hall C JIExpo dengan total luasan mencapai lebih dari 16.000 meter persegi. (Yan)