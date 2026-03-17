Suzuki Karimun 2026 Resmi Meluncur, Segini Harganya di Indonesia

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.
PASAR city car Indonesia kembali diramaikan oleh kehadiran legenda yang sempat pamit, Suzuki Karimun. Di tahun 2026 ini, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara mengejutkan meluncurkan generasi terbaru Suzuki Karimun 2026 dengan transformasi total yang lebih modern, canggih, dan efisien.
Mobil yang dikenal dengan julukan "Si Kotak" ini kini tampil dengan bahasa desain yang lebih dinamis namun tetap mempertahankan fungsionalitas ruang yang menjadi ciri khasnya. Tidak hanya sekadar penyegaran tampilan, Suzuki Karimun 2026 juga membawa teknologi elektrifikasi lewat sistem mild-hybrid untuk menjawab tantangan efisiensi bahan bakar di era modern.
Perubahan pada Suzuki Karimun 2026 tergolong masif jika dibandingkan dengan Karimun Wagon R yang terakhir dipasarkan di Indonesia pada 2021. Berikut adalah poin-poin perbedaannya:
Berdasarkan data terbaru per Maret 2026, berikut adalah daftar harga On The Road (OTR) Jakarta untuk Suzuki Karimun 2026:
|Varian
|Harga (OTR Jakarta)
|Suzuki Karimun GA (Manual)
|Rp182.500.000
|Suzuki Karimun GL (Manual/AGS)
|Rp195.000.000
|Suzuki Karimun GX Hybrid (AGS)
|Rp210.000.000
Bagi konsumen yang sudah tidak sabar, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah membuka keran pemesanan sejak awal Maret 2026. Unit Suzuki Karimun 2026 dijadwalkan mulai didistribusikan ke tangan konsumen pada akhir Maret atau selambat-lambatnya awal April 2026 melalui jaringan diler resmi Suzuki di seluruh Indonesia.
Harga di atas merupakan estimasi OTR Jakarta dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan pajak daerah dan promo diler setempat. (Z-4)
