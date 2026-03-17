Suzuki Karimun 2026 Resmi Meluncur, Segini Harganya di Indonesia

Suzuki Karimun 2026(tangkapan layar YouTube Auto Impressions)

PASAR city car Indonesia kembali diramaikan oleh kehadiran legenda yang sempat pamit, Suzuki Karimun. Di tahun 2026 ini, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara mengejutkan meluncurkan generasi terbaru Suzuki Karimun 2026 dengan transformasi total yang lebih modern, canggih, dan efisien.

Mobil yang dikenal dengan julukan "Si Kotak" ini kini tampil dengan bahasa desain yang lebih dinamis namun tetap mempertahankan fungsionalitas ruang yang menjadi ciri khasnya. Tidak hanya sekadar penyegaran tampilan, Suzuki Karimun 2026 juga membawa teknologi elektrifikasi lewat sistem mild-hybrid untuk menjawab tantangan efisiensi bahan bakar di era modern.

Perbedaan Signifikan Suzuki Karimun 2026 vs Generasi Sebelumnya

Perubahan pada Suzuki Karimun 2026 tergolong masif jika dibandingkan dengan Karimun Wagon R yang terakhir dipasarkan di Indonesia pada 2021. Berikut adalah poin-poin perbedaannya:

Teknologi Mesin (Hybrid vs Konvensional): Jika sebelumnya Karimun hanya mengandalkan mesin bensin K10B murni, model 2026 kini dibekali mesin 1.2L K-Series terbaru dengan teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS). Desain Eksterior "Modern Boxy": Tetap mempertahankan bentuk kotak, namun kini dilengkapi dengan lampu depan LED proyektor, DRL, dan velg alloy 15 inci yang lebih modern. Interior dan Fitur Hiburan: Dashboard kini lebih futuristik dengan head unit layar sentuh 8 inci yang mendukung Apple CarPlay dan Android Auto secara nirkabel. Fitur Keselamatan: Kini dilengkapi dengan 6 Airbags, ESP, dan Hill Hold Control untuk meningkatkan standar keamanan berkendara.

Harga Suzuki Karimun 2026 di Indonesia

Berdasarkan data terbaru per Maret 2026, berikut adalah daftar harga On The Road (OTR) Jakarta untuk Suzuki Karimun 2026:

Varian Harga (OTR Jakarta) Suzuki Karimun GA (Manual) Rp182.500.000 Suzuki Karimun GL (Manual/AGS) Rp195.000.000 Suzuki Karimun GX Hybrid (AGS) Rp210.000.000

Kapan Mulai Resmi Dijual di Indonesia?

Bagi konsumen yang sudah tidak sabar, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) telah membuka keran pemesanan sejak awal Maret 2026. Unit Suzuki Karimun 2026 dijadwalkan mulai didistribusikan ke tangan konsumen pada akhir Maret atau selambat-lambatnya awal April 2026 melalui jaringan diler resmi Suzuki di seluruh Indonesia.

Harga di atas merupakan estimasi OTR Jakarta dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kebijakan pajak daerah dan promo diler setempat. (Z-4)