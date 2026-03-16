5 Mobil Bagasi Besar untuk Mudik 2026: Pilihan MPV & SUV Terbai

Memilih mobil untuk mudik bukan hanya soal kapasitas penumpang, tapi juga seberapa banyak barang bawaan yang bisa ditampung tanpa mengganggu kenyamanan kabin. Berikut adalah daftar mobil terbaik dengan kapasitas bagasi lapang untuk persiapan mudik Lebaran 2026.
|Model Mobil
|Estimasi Volume Bagasi
|Rentang Harga (Rp)
|Hyundai Staria
|831 - 1.303 Liter
|920 Juta - 1,1 Miliar
|Innova Zenix
|400 - 900+ Liter*
|437 Juta - 630 Juta
|Mitsubishi Xpander
|495 Liter (Baris 3 Lipat)
|270 Juta - 343 Juta
|Honda CR-V Hybrid
|589 Liter
|825 Juta
|Daihatsu Sigra
|263 - 503 Liter
|141 Juta - 187 Juta
*Volume maksimal dengan melipat kursi baris ketiga. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
Bagi keluarga besar yang tidak ingin berkompromi dengan ruang, Hyundai Staria adalah pilihan mutlak. Dengan dimensi yang bongsor, mobil ini tetap menyediakan ruang bagasi yang sangat luas meskipun seluruh kursi (7 hingga 9 seater) terisi penuh. Sangat cocok untuk membawa koper besar, oleh-oleh, hingga peralatan bayi sekaligus.
Innova Zenix mengubah standar bagasi MPV dengan mekanisme pelipatan kursi baris ketiga yang kini rata lantai (flat floor). Hal ini memudahkan pengguna untuk menyusun barang secara horizontal. Varian Hybrid-nya juga memberikan keuntungan tambahan berupa efisiensi BBM yang tinggi saat terjebak macet mudik.
Xpander tidak hanya menawarkan ruang bagasi yang luas, tetapi juga kecerdasan dalam memanfaatkan ruang. Di bawah lantai bagasi belakang, terdapat laci penyimpanan tambahan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang basah atau sepatu, sehingga area bagasi utama tetap rapi dan bersih.
