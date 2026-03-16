5 Mobil Bagasi Besar untuk Mudik 2026: Pilihan MPV & SUV Terbai

Seruan Presiden Ditanggapi Positif

Pesan Presiden ialah efisiensi dimulai dari level atas.

17/3/2026 22:00
Rekomendasi Mobil dengan Bagasi Luas untuk Mudik 2026

Memilih mobil untuk mudik bukan hanya soal kapasitas penumpang, tapi juga seberapa banyak barang bawaan yang bisa ditampung tanpa mengganggu kenyamanan kabin. Berikut adalah daftar mobil terbaik dengan kapasitas bagasi lapang untuk persiapan mudik Lebaran 2026.

Tabel Perbandingan Kapasitas Bagasi & Harga (Estimasi OTR Jakarta 2026)

Model Mobil Estimasi Volume Bagasi Rentang Harga (Rp)
Hyundai Staria 831 - 1.303 Liter 920 Juta - 1,1 Miliar
Innova Zenix 400 - 900+ Liter* 437 Juta - 630 Juta
Mitsubishi Xpander 495 Liter (Baris 3 Lipat) 270 Juta - 343 Juta
Honda CR-V Hybrid 589 Liter 825 Juta
Daihatsu Sigra 263 - 503 Liter 141 Juta - 187 Juta

*Volume maksimal dengan melipat kursi baris ketiga. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.

1. Hyundai Staria: Sang "Spaceship" dengan Bagasi Masif

Bagi keluarga besar yang tidak ingin berkompromi dengan ruang, Hyundai Staria adalah pilihan mutlak. Dengan dimensi yang bongsor, mobil ini tetap menyediakan ruang bagasi yang sangat luas meskipun seluruh kursi (7 hingga 9 seater) terisi penuh. Sangat cocok untuk membawa koper besar, oleh-oleh, hingga peralatan bayi sekaligus.

2. Toyota Innova Zenix: Fleksibilitas Tanpa Batas

Innova Zenix mengubah standar bagasi MPV dengan mekanisme pelipatan kursi baris ketiga yang kini rata lantai (flat floor). Hal ini memudahkan pengguna untuk menyusun barang secara horizontal. Varian Hybrid-nya juga memberikan keuntungan tambahan berupa efisiensi BBM yang tinggi saat terjebak macet mudik.

3. Mitsubishi Xpander: Juara Kompartemen Tersembunyi

Xpander tidak hanya menawarkan ruang bagasi yang luas, tetapi juga kecerdasan dalam memanfaatkan ruang. Di bawah lantai bagasi belakang, terdapat laci penyimpanan tambahan yang bisa digunakan untuk menyimpan barang basah atau sepatu, sehingga area bagasi utama tetap rapi dan bersih.

Tips Mengatur Barang di Bagasi Saat Mudik:

  • Barang Berat di Bawah: Letakkan koper atau barang paling berat di bagian paling bawah dan sedekat mungkin dengan titik tengah mobil untuk menjaga stabilitas.
  • Gunakan Cargo Net: Pasang jaring kargo agar barang tidak berhamburan saat mobil melakukan pengereman mendadak.
  • Jangan Melebihi Tinggi Kursi: Hindari menumpuk barang hingga menutupi pandangan spion tengah (rear view mirror) demi keselamatan berkendara.



Editor : Indrastuti
