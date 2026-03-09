Berikut Penyebab Umum Motor Sering Mogok(freepik)

MOTOR sering mogok adalah kondisi ketika sepeda motor tiba-tiba mati atau tidak bisa berjalan dengan normal, baik saat sedang dikendarai maupun saat akan dinyalakan. Masalah ini biasanya terjadi karena gangguan pada mesin, sistem bahan bakar, atau sistem kelistrikan.

Beberapa penyebab umum motor sering mogok antara lain busi rusak, aki lemah, bahan bakar kotor, karburator atau injektor bermasalah, serta perawatan yang kurang rutin.

Berikut 9 Penyebab Umum Motor Sering Mogok

1. Bahan bakar habis atau kotor

Tangki bensin yang kosong atau bahan bakar yang tercampur kotoran dapat membuat mesin tidak bisa menyala.

2. Busi kotor atau rusak

Busi berfungsi menghasilkan percikan api untuk pembakaran. Jika busi kotor, aus, atau rusak, motor bisa sulit hidup dan mudah mogok.

3. Aki lemah atau soak

Aki yang lemah menyebabkan sistem kelistrikan tidak bekerja dengan baik sehingga motor sulit dinyalakan.

4. Karburator atau injektor kotor

Karburator atau injektor yang kotor dapat menghambat aliran bahan bakar ke mesin.

5. Filter udara kotor

Filter udara yang tersumbat membuat suplai udara ke mesin berkurang sehingga pembakaran tidak optimal.

6. Sistem pengapian bermasalah

Kerusakan pada koil, kabel busi, atau komponen pengapian lainnya dapat membuat mesin mati mendadak.

7. Mesin terlalu panas

Motor yang terlalu panas karena penggunaan lama atau oli kurang dapat menyebabkan mesin berhenti bekerja.

8. Saluran bahan bakar tersumbat

Selang atau saluran bensin yang tersumbat akan menghambat aliran bahan bakar menuju mesin.

9. Oli mesin terlalu sedikit atau kotor

Oli yang kurang atau sudah kotor dapat menyebabkan gesekan tinggi pada mesin dan membuat motor mogok.

Motor sering mogok biasanya disebabkan oleh masalah bahan bakar, kelistrikan, atau perawatan yang kurang. Melakukan servis rutin dan memeriksa komponen penting dapat membantu mencegah masalah ini. (Z-4)

Sumber: suzuki, hondacengkareng