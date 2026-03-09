9 Penyebab Umum Motor Sering Mogok

Headline
MOTOR sering mogok adalah kondisi ketika sepeda motor tiba-tiba mati atau tidak bisa berjalan dengan normal, baik saat sedang dikendarai maupun saat akan dinyalakan. Masalah ini biasanya terjadi karena gangguan pada mesin, sistem bahan bakar, atau sistem kelistrikan.
Beberapa penyebab umum motor sering mogok antara lain busi rusak, aki lemah, bahan bakar kotor, karburator atau injektor bermasalah, serta perawatan yang kurang rutin.
Tangki bensin yang kosong atau bahan bakar yang tercampur kotoran dapat membuat mesin tidak bisa menyala.
Busi berfungsi menghasilkan percikan api untuk pembakaran. Jika busi kotor, aus, atau rusak, motor bisa sulit hidup dan mudah mogok.
Aki yang lemah menyebabkan sistem kelistrikan tidak bekerja dengan baik sehingga motor sulit dinyalakan.
Karburator atau injektor yang kotor dapat menghambat aliran bahan bakar ke mesin.
Filter udara yang tersumbat membuat suplai udara ke mesin berkurang sehingga pembakaran tidak optimal.
Kerusakan pada koil, kabel busi, atau komponen pengapian lainnya dapat membuat mesin mati mendadak.
Motor yang terlalu panas karena penggunaan lama atau oli kurang dapat menyebabkan mesin berhenti bekerja.
Selang atau saluran bensin yang tersumbat akan menghambat aliran bahan bakar menuju mesin.
Oli yang kurang atau sudah kotor dapat menyebabkan gesekan tinggi pada mesin dan membuat motor mogok.
Motor sering mogok biasanya disebabkan oleh masalah bahan bakar, kelistrikan, atau perawatan yang kurang. Melakukan servis rutin dan memeriksa komponen penting dapat membantu mencegah masalah ini. (Z-4)
Sumber: suzuki, hondacengkareng
