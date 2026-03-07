Rekomendasi Mobil Listrik Mudik 2026

Memasuki periode mudik Lebaran 2026, kendaraan listrik (EV) kini menjadi pilihan yang semakin realistis bagi masyarakat Indonesia. Dukungan infrastruktur yang masif di jalur Tol Trans Jawa dan Trans Sumatra memastikan perjalanan jarak jauh tetap nyaman.

Tabel Perbandingan Mobil Listrik Mudik 2026

Model Mobil Jarak Tempuh (Est.) Harga OTR Jakarta (Maret 2026) Keunggulan Utama BYD M6 Superior 530 km (NEDC) Rp433.000.000 MPV 7-Seater, Lapang Chery Omoda E5 430 km (WLTP) Rp419.900.000 Desain Futuristik, ADAS Lengkap Hyundai Kona Electric LR 602 km (NEDC) Rp668.000.000 Jarak Tempuh Terjauh di Kelasnya MG4 EV Magnify 425 km (NEDC) Rp345.000.000 (Promo) Handling Sporty, Harga Kompetitif BYD Atto 1 Dynamic 380 km (NEDC) Rp195.000.000 EV Termurah untuk Luar Kota

Kesiapan Infrastruktur SPKLU 2026

Pemerintah melalui PLN telah memastikan ketersediaan 53 hingga 60 titik SPKLU di sepanjang Tol Trans Jawa. Fokus utama tahun ini adalah penggantian unit charger lama (22 kW) menjadi unit Ultra Fast Charging 180 kW di lokasi strategis seperti Rest Area KM 57, KM 207, dan KM 519. Dengan teknologi ini, pengisian daya dari 10% ke 80% hanya membutuhkan waktu sekitar 20-40 menit, setara dengan waktu istirahat makan siang.

Penting: Pastikan Anda telah melakukan reservasi slot pengisian melalui fitur AntreEV di aplikasi digital untuk meminimalisir waktu tunggu saat puncak arus mudik.

Dengan berbagai pilihan model dan harga yang semakin kompetitif, mudik menggunakan mobil listrik bukan lagi sekadar tren, melainkan solusi mobilitas yang hemat biaya dan ramah lingkungan untuk keluarga Indonesia.