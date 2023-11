HMID Resmikan 4 Diler Hyundai di Area Jawa Tengah

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) meresmikan empat diler bersama mitra strategisnya PT Mitra Maju Mobilindo (MMM) dengan membuka diler resmi Hyundai Adisucipto Solo, Hyundai Magelang, Hyundai Setiabudi dan Hyundai Tegal. hadirnya keempat diler baru ini untuk memberikan kemudahan dan mendekatkan diri dengan pelanggan khususnya di wilayah Jawa Tengah. Keempat diler resmi Hyundai tersebut tersebar di 4 area dan siap menyediakan layanan 3S (Sales, Service, Spare Parts). Hyundai Adisucipto Solo berlokasi di Jl Adisucipto no 137, Jajar, Kota Surakarta. Diler ini juga menyediakan 1 AC Charger untuk kendaraan listrik (EV) dan dapat menampung hingga 6 unit display. Sementara itu, diler baru Hyundai Setiabudi berlokasi di Jl Setiabudi no 140, Kec Banyumanik, Kel Srondol Kulon, Kota Semarang. Diler ini juga dilengkapi oleh 2 AC Charger untuk EV serta turut menampilkan hingga 4 unit display. Selanjutnya adalah Hyundai Magelang yang berlokasi di Jl Jend Sudirman no 165, Kel Tidar Selatan, Kec Magelang Selatan, Kota Magelang dan menyediakan 1 AC Charger untuk EV serta menampilkan hingga 4 unit. Berikutnya adalah Hyundai Tegal berlokasi di Jl Kol Sugiono no 160, Kemandungan, Kec Tegal Barat, Kota Tegal dan berfasilitas 3S. Dealer ini didukung oleh fasilitas pengisian daya untuk EV sebanyak 1 AC Charger dan 5 working bay untuk menawarkan pelayanan terbaik bagi pelanggan. President Director HMID Woojune Cha menyatakan gembira dan mengapresiasi komitmen dari mitra Hyundai untuk bersama-sama memaksimalkan pengalaman pelanggan. "Tentunya, kami akan terus memberikan pengalaman terbaik, untuk produk maupun layanan kami yang melebihi ekspektasi pelanggan Hyundai," ujar Woojune Cha. Ia menambahkan bahwa perusahaannya berusaha menjadi mitra terbaik bagi pelanggan, terlebih untuk aktivitas berkendara sehari-hari yang menyenangkan. "Dengan lokasi-lokasi yang strategis dari diler tersebut, Hyundai ingin memberikan kenyamanan lebih bagi para pelanggan. Tentunya kami juga ingin memudahkan akses bagi para pelanggan untuk pilihan produk Hyundai," imbuhnya.

