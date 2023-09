Rayakan Pure Motorcycling, Royal Enfield Tuntaskan Turing Akbar 'One Ride' edisi ke-12

BERBAGAI kota di seluruh dunia bergema dengan suara dari 28.000 sepeda motor Royal Enfield yang merayakan edisi ke-12 dari kegiatan riding global, One Ride 2023. Royal Enfield, baru saja menuntaskan kegiatan One Ride 2023, mempersatukan para pengendara dari seluruh dunia dalam semangat pure motorcycling.

Pertama kali diadakan pada 2011, One Ride bertujuan untuk merayakan semangat para pengendara Royal Enfield dan terus menjadi perayaan meriah di lebih dari 50 negara, dan kali ini, 58 negara turut berpartisipasi di One Ride, di mana para penggemar Royal Enfield berkendara bersama untuk merayakan persaudaraan dan kecintaan akan mengendarai sepeda motor.

CEO Royal Enfield B Govindarajan mengatakan, Royal Enfield bangga atas penyelenggaraan One Ride edisi ke-12 dan pihaknya sangat menghargai serta mengagumi semangat para pengendara di seluruh dunia. Selain itu perusahaan gembira tahun ini One Ride diikuti lebih banyak peserta.

Baca juga: Penunggang Royal Enfield se-Asia Tenggara Kumpul di Pangandaran

"One Ride berawal dengan tujuan mempersatukan para pemilik sepeda motor Royal Enfield dengan semangat yang sama di seluruh dunia, dan sekarang sudah berevolusi menjadi riding tahunan terbesar yang merayakan Pure Motorcycling," ungkap Govindarajan, Selasa (19/9) lalu.

One Ride mempersatukan para pengendara dari berbagai latar belakang, usia dan negara di seluruh dunia. 'One Mission | One World | One Ride' kembali menjadi tema tahun One Ride tahun ini, mengajak para peserta untuk berkendara dengan aman dan bertanggung jawab.

One Ride 2023 sejalan dengan program besar Royal Enfield untuk mengedepankan Responsible Travel dan bekerja sama dengan komunitas di lokasi-lokasi yang sering dikunjungi oleh para pengendara.

Baca juga: Royal Enfield Tuntaskan Ekspedisi ke Kutub Selatan

One Ride tahun ini diikuti oleh 970 pengendara dari 14 provinsi di 27 kota di Indonesia, di antaranya Jakarta, Bali, Surabaya, Bandung, Cirebon, Jogja, Solo, Makassar, Kendari, Medan dan Semarang. Sejalan dengan misi Royal Enfield untuk #LeaveEveryPlaceBetter, para peserta One Ride meninggalkan jejak positif di setiap kota yang mereka lalui.

Di Jakarta, para pengendara berhenti untuk menanam pohon; di Bandung, mereka mengecat kembali atribut-atribut kota; di Bali mereka melakukan kegiatan amal untuk anak-anak; dan di Surabaya, para pengendara berkumpul untuk membersihkan gunung Trawas.

Dengan semangat yang sama, One Ride juga dirayakan di 58 negara di seluruh dunia, termasuk India, Nepal, Australia, Selandia Baru, Thailand, Singapura, Korea, Kamboja, Vietnam, Jepang, Mongolia, Filipina, Inggris, Prancis, Spanyol, Portugal, Italia, Jerman, Austria, Belgia, Belanda, Swedia, Swiss, Republik Ceko, Denmark, Kroasia, Amerika Serikat, Argentina, Kolombia, Mexico, Peru, Chile, Ekuador, Uruguay, Kosta Rika, Brazil, Dubai, Bahrain, Qatar, Kuwait, Madagaskar, Maroko, Turki, Honduras dan Republik Dominika. (RO/S-3)