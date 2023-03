Honda LaneWatchTM Jadi Demo Fitur Keselamatan di Acara Vehicle Safety Course 2023

ASEAN New Car Assessment Program for Southeast Asia (ASEAN NCAP) dan MIROS menyelenggarakan acara Vehicle Safety Course (VSC) pada Kamis (16/3) di kampus Politeknik APP, Jakarta. Honda WR-V digunakan sebagai unit mobil yang didemonstrasikan untuk menampilkan teknologi keselamatan berkendara di Indonesia melalui fitur Honda LaneWatch.

Melalui acara ini, pihak ASEAN NCAP mensosialisasikan protokol pengujian yang digunakan untuk penilaian uji keselamatan mobil-mobil baru di Asia Tenggara. Berdasarkan ASEAN NCAP Protocol 2021-2025 kendaraan akan mendapatkan nilai yang tinggi jika mempunyai standar keselamatan yang mencakup Overall Assessment Protocol, Vehicle Selection, Specification, Testing and Retesting, Fitment Rating System, Adult Occupant Protection (AOP), Child Occupant Protection (COP), Safety Assist Technologies (SATs), Motorcyclist Safety, Offset Frontal Impact, Side Impact dan Knee Mapping Sled.

Berdasarkan pengujian ASEAN NCAP, sepuluh mobil Honda yang telah meraih predikat tingkat keselamatan tertinggi adalah City, Civic, CR-V, Jazz, HR-V, BR-V, Brio, Amaze, Accord dan produk Small SUV terbaru Honda WR-V pada Januari 2023 lalu. Produk Honda telah meraih predikat tingkat keselamatan tertinggi ASEAN NCAP sejak 2012 hingga 2023.

"Produsen kendaraan bermotor khususnya di kawasan Asia Tenggara diharapkan dapat mengacu kepada ASEAN NCAP Protocol yang sudah mulai diterapkan sejak 2021. Sehingga para produsen kendaraan bermotor dapat mengaplikasikan berbagai fitur keselamatan terdepan khususnya Safety Assist Technologies untuk menekan tingkat kecelakaan di jalan raya," tutur Chief Restraint Working Group ASEAN NCAP Yahaya Ahmad, di Jakarta, kamis (16/3).

Menurut Business Innovation and Sales Marketing Director PT Honda Prospect Motor Yusak Billy, pencapaian yang diraih Honda dari ASEAN NCAP merupakan komitmen Honda terhadap keselamatan penggunanya dan sejalan dengan visi Honda yaitu Safety For Everyone untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi pengemudi, penumpang dan pengguna jalan lainnya.

"Hal ini sudah dibuktikan melalui pengujian fitur keselamatan produk-produk Honda melalui prosedur dan standar yang sangat ketat dari ASEAN NCAP," bangganya.

Fitur Honda LaneWatchTM terletak pada kaca spion kiri Honda WR-V yang berguna untuk memberikan visibilitas dalam melihat kondisi jalan dengan lebih jelas. Kondisi jalan di sisi kiri kendaraan akan ditampilkan kedalam layar head unit, sehingga pengemudi dapat berkendara dengan lebih aman dan juga lebih percaya diri. Fitur ini diaktifkan hanya dengan menekan tuas sein kiri atau menekan tombol fitur ini di tuas sein.

Tentang ASEAN NCAP

ASEAN NCAP adalah program penilaian untuk mobil-mobil baru yang ada di Asia Tenggara. Program ini bertujuan untuk mengevaluasi standar keselamatan kendaraan, meningkatkan kesadaran konsumen, dan mendorong pasar untuk memproduksi kendaraan yang lebih aman di kawasan ASEAN. Uji tabrak yang dilakukan merupakan kolaborasi antara ASEAN NCAP dan juga Japan Automobile Research Institute (JARI). Secara umum, pengujian dilakukan setelah produksi massal model dimulai. (S-3)