PT Panji Rama Otomotif - Gandaria Sabet Mercedes-Benz Dealer of the Year 2022

PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (MBDI) mengumumkan PT Panji Rama Otomotif (PRO) - Gandaria sebagai Dealer of the Year 2022 melalui acara yang diselenggarakan di Sofitel Nusa Dua, Bali pada 5-7 Maret 2023.

PT Panji Rama Otomotif -Gandaria, Jakarta Selatan terpilih berkat keberhasilannya dalam mengedepankan Best-Customer-Experience kepada para pelanggan setia, serta kinerja yang luar biasa berdasarkan penilaian yang mencakup aspek penjualan, layanan purna jual, kepuasan pelanggan/5-Star Rater serta Business Excellence.

President Director MBDI Choi Duk Jun menyatakan, perusahaannya mengadakan acara penghargaan Dealer of the Year di Bali dengan menyiapkan rangkaian kegiatan seru sebagai bentuk apresiasi kepada para mitra diler atas kerja keras dan kontribusi mereka terhadap keberhasilan Mercedes-Benz di Indonesia.

"Selain para pelanggan, para mitra diler juga telah mendukung kami untuk bisa menjadi brand kendaraan premium nomor satu di Indonesia. Tahun ini, kami dengan bangga mengumumkan PT Panji Rama Otomotif - Gandaria sebagai Dealer of the Year 2022, yang sepanjang tahun 2022 telah menunjukkan kinerja yang luar biasa dan terus berusaha untuk memberikan Best-Customer-Experience bagi setiap pelanggan,” papar Choi Duk Jun.

Dalam ajang penghargaan ini terdiri dari lima kategori yang diberikan Mercedes-Benz kepada mitra diler terbaiknya dengan pemenang sebagai berikut:

• Dealer of the Year 2022: PT Panji Rama Otomotif - Gandaria

• The Best in Sales 2022: PT Suri Motor Indonesia

• The Best in Customer Services 2022: PT Mercindo Autorama - Mampang

• The Best in 5 Star Rater 2022: PT Hartono Raya Motor - Surabaya

• The Best in Business Excellence 2022: PT Citra Karya Pranata

Choi Duk Jun menambahkan bahwa keberhasilan Mercedes-Benz di Indonesia adalah bukti nyata dari kerja keras para mitra diler, oleh karena itu MBDI menyampaikan terima kasih kepada setiap seluruh karyawan yang bekerja di mitra-mitra diler.

Menurut Duk Jun, berkat mereka Mercedes-Benz Indonesia sukses di sisi penjualan dengan mempertahankan posisi nomor satu di pasar premium. Berkat kinerja mereka pula perusahaan berhasil mendapatkan Best-Customer-Experience dengan nilai kepuasan pelanggan 4,96 dari skala 5 yang merupakan sebuah nilai yang hampir sempurna.

"Kami percaya tahun 2023 ini akan menjadi semakin istimewa dan penuh keberhasilan di mana mulai tahun ini, para mitra diler sudah siap menawarkan lini kendaraan full electric Mercedes-EQ kepada para pelanggan dan calon pelanggan. Harapan kami, antusiasme, kerja keras dan dedikasi para mitra diler akan semakin meningkat di tahun 2023 dan bersama-sama kami bisa menghadapai berbagai tantangan, serta meningkatkan kisah sukses Mercedes-Benz di Indonesia,” tutupnya. (S-3)