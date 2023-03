Lexus Indonesia Luncurkan SUV Listrik The All New RZ  

LEXUS hadir di Gaikindo Jakarta Autoweek (GJAW) 2023 mewakili deretan produk premium di pameran otomotif yang digelar pada 10-19 Maret di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta. Lexus melanjutkan konsep yang diusung pada GIIAS tahun lalu yaitu 'An Alluring Future of Tomorrow'.

Di GJAW 2023 Lexus menghadirkan kendaraan yang seluruhnya berteknologi elektrifikasi, mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV) untuk menegaskan kembali visi 'Lexus Electrified'. Yang paling spesial, Lexus menampilkan The All New Lexus RZ untuk pertama kalinya di Indonesia.

"Pada ajang GIIAS 2022 tahun lalu, kami menghadirkan mobil konsep 'Lexus LF-Z Electrified Concept' yang merupakan simbol transformasi 'The Next Generation of Lexus', mobil ini akhirnya terealisasi melalui The All New Lexus RZ," ungkap General Manager Lexus Indonesia Bansar Maduma,, Jumat (10/3).

Selama hampir 20 tahun, elektrifikasi telah menjadi DNA Lexus yang ditandai kehadiran Lexus RX 400h pada 2005, dan menjadikan Lexus sebagai pelopor dalam teknologi elektrifikasi di luxury automotive industry. Keberhasilan Lexus menyediakan produk elektrifikasi yang sesuai dengan kebutuhan lifestyle pelanggan juga terbukti dengan pencapaian lebih dari 90% market share kendaraan elektrifikasi segmen mobil premium di Indonesia.

Melalui peluncuran resmi The All New Lexus RX pada bulan lalu dan hadirnya The All New Lexus RZ ini pun semakin melengkapi Lexus Medium Luxury SUV, yang menyediakan kendaraan dengan powertrains elektrifikasi paling lengkap mulai dari HEV, PHEV, dan BEV pada The All New Lexus RZ.

Dengan demikian, Lexus memperluas pilihan pelanggan setia dan mempertegas komitmen sebagai Luxury Automotive Brand dengan The Most Complete Electrified Line-up yang memiliki berbagai pilihan kendaraan elektrifikasi.

Di GJAW 2023 Lexus menghadirkan jajaran kendaraan elektrifikasi, seperti Lexus RX 450h+ Luxury yang memiliki powertrain PHEV, Lexus RX 350h Luxury dengan powertrain HEV dan Lexus UX 300e dengan powertrain BEV, serta Medium Sedan Luxury yaitu Lexus ES 300h Ultra Luxury dengan powertrain HEV.

“Kami harap dengan partisipasi Lexus di GJAW 2023 dan tampilan perdana dari Lexus First Dedicated BEV Model, The All New Lexus RZ, pengunjung dan Lexus Enthusiast dapat melihat konsistensi dan kontinuitas Lexus dalam mewujudkan visi elektrifikasi dan komitmen untuk menjadi Luxury Lifestyle Brand yang dapat menyediakan beragam kendaraan listrik sesuai dengan kebutuhan pelanggan,” tutup Bansar. (S-4)