Hyundai Bukukan 1.560 SPK Sepanjang IIMS 2023

PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) mencatatkan berbagai raihan positif dalam partisipasinya di ajang International Motor Show (IIMS) 2023 yang baru saja usai. Hyundai sukses menarik perhatian pengunjung berkat kehadiran berbagai lini kendaraan, seperti Stargazer, Creta, dan Ioniq 5 dengan pemesanan mencapai total 1.560 unit. Hyundai juga mendapat berbagai penghargaan di IIMS 2023 atas keberhasilan memberikan pengalaman terbaik bagi pengunjung.

"Kami mengapresiasi animo luar biasa dari konsumen terhadap partisipasi Hyundai di IIMS 2023. Hal ini memberikan motivasi lebih bagi kami dalam mengarungi 2023 dengan memberikan lebih banyak lagi inovasi dan terobosan di setiap penyediaan produk dan layanan yang mampu melebihi ekspektasi pelanggan, sehingga pelanggan bisa lebih puas dalam menikmati pengalaman berkendara yang worry-free bersama Hyundai," ungkap President Director HMID WooJune Cha, Rabu (1/3).

Ia juga menambahkan bahwa, Hyundai berhasil mendapatkan sejumlah penghargaan dalam partisipasinya di IIMS 2023 sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan Hyundai memberikan pengalaman terdepan bagi pengunjung lewat produk dan kegiatan terbaik. Mulai dari penghargaan Best Outdoor Activity untuk kegiatan test drive, Best Big SUV untuk Palisade, dan Best Low MPV untuk Stargazer.

Dari total enam produk yang Hyundai boyong di IIMS 2023, Stargazer menjadi salah satu yang menerima antusiasme tinggi dari pengunjung yang tercermin dari 747 pemesanan selama acara berlangsung, atau hingga hampir 50% dari total pemesanan Hyundai. Raihan tersebut terus menegaskan posisi Stargazer sebagai Bintang Baru Keluarga Indonesia. Begitu pula dengan Creta yang berhasil mencetak 522 SPK.

Tidak hanya menjawab kebutuhan konsumen dengan menghadirkan lini kendaraan Hyundai, di IIMS 2023 Hyundai juga hadir dengan berbagai kegiatan interaktif, salah satunya adalah menyediakan sesi test drive. Pada Hyundai Driving Experience, terdapat total 3.636 test drive dimana 1.252 diantaranya merupakan permintaan test drive untuk Ioniq 5, diikuti oleh Creta dengan 779 sesi test drive dan Stargazer dengan 656 sesi test drive. Minat pengunjung juga tinggi untuk mencoba Palisade, Santa Fe dan Staria.

Selain itu, Hyundai juga menyediakan area interaktif yang menjadi showcase dari berbagai layanan Hyundai hadir untukmu yang meliputi assurance program dan aftersales program, termasuk memperkenalkan program Hyundai Genuine Parts Availability 24 Hours Guarantee or Free. Hyundai turut menegaskan fokusnya terhadap sustainability dengan menghadirkan Hyundai Sustainable Space, booth brand di IIMS 2023 yang 70% terbuat dari reusable material. (S-4)