Pabrik Mobil Honda Prospect Motor Rayakan Ulang Tahun Ke-20 

PT Honda Prospect Motor (HPM) menggelar seremoni peringatan 20 tahun beroperasinya pabrik Honda di Karawang, Jawa Barat, pada 28 Februari 2023. Dalam acara tersebut, Honda menegaskan komitmen untuk mendukung pertumbuhan industri otomotif di Indonesia, sekaligus memperkenalkan produk terbaru yang akan dikirimkan untuk memenuhi permintaan ekspor.

HPM memulai produksi pertama di pabrik Karawang pada Februari 2003. Pabrik pertama HPM ini memiliki luas bangunan 80.324 meter persegi dan kapasitas maksimal produksi hingga 80.000 unit per tahun. Pabrik kedua mulai didirikan pada 2012 dan diresmikan pada Januari 2014 dengan total luas bangunan 145.760 meter persegi berkapasitas maksimal 120.000 unit per tahun. Kehadiran pabrik kedua membuat HPM ini dapat meningkatkan kapasitas produksi maksimal hingga 200.000 unit per tahun.

Untuk mengembangkan dan memperkuat bisnisnya di Indonesia, HPM membangun Pabrik Conrod yang sudah beroperasi pada Desember 2022 lalu. HPM juga memiliki Pabrik Stamping yang mulai beroperasi sejak Mei 2016 yang memproduksi panel samping, atap, lantai dan sebagainya, didukung sistem canggih seperti Automatic Continuous Process dan sistem Robotic.

Selain pabrik Stamping, PT HPM juga telah memulai operasi pabrik Crankshaft pada September 2016 lalu. Fasilitas dalam pabrik ini menerapkan teknologi canggih dan mesin presisi tinggi yang ramah lingkungan.

Menurut Executive Vice President Asian Honda Motor Co Ltd Hiroshi Tokutake, pasar Indonesia sangat penting untuk bisnis Honda secara regional dan global dimana HPM merupakan pasar terbesar di kawasan ASEAN dan juga Asia Oceania. "Operasional pabrik HPM di Karawang, Indonesia, merupakan wujud konsistensi Honda untuk memproduksi berbagai model dengan kualitas standar internasional untuk pasar domestik dan ekspor," sambung Tokutake san. Selasa (28/2).

Sementara President Director HPM Kotaro Shimizu menyampaikan, HPM memiliki visi untuk menjadi perusahaan yang diinginkan masyarakat dengan memaksimalkan kebahagiaan pelanggan.

"Kami sangat senang dan bangga atas kesempatan untuk membawa lebih banyak kegembiraan bagi pelanggan di luar Indonesia. Kami berharap, pabrik kami dan ekspor produk kami tidak hanya memenuhi visi HPM, tetapi juga terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan masyarakat Indonesia," ujar Shimizu san.

Pada 27 Februari 2017, HPM merayakan seremoni pencapaian 1 Juta unit produksi di Pabrik Karawang, Jawa Barat. Hingga saat ini, pabrik HPM telah memproduksi lebih dari 1,7 juta unit produk mobil Honda, seperti Honda Brio, All New Honda BR-V, All New Honda HR-V, Honda CR-V, Honda Mobilio dan produk terbaru Honda yaitu Honda WR-V.

HPM akan mulai mengekspor model-model terbarunya seperti Honda WR-V ke beberapa negara. Sebelumnya HPM telah mengekspor 31.380 unit dengan model favorit Honda yaitu Honda Brio sejak April 2019 ke Vietnam dan Filipina dan All New Honda BR-V sejak Maret 2022 ke sekitar 30 negara di seluruh dunia diantaranya Jamaika, Grand Cayman, Barbados, Trinidad & Tobago, Grenada, St Kitts, St Lucia, Thailand, Afrika Selatan, Bangladesh dan Filipina.

Selain memproduksi mobil, pabrik HPM juga telah mengekspor berbagai komponen mobil seperti Engine parts : Cylinder Head, Cylinder Block dan Body Parts : Hood Comp, Panel RR Inside, Panel FR/RR Door, Skin Hood, Frame Hood. Pabrik HPM juga dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti Road Test Facility, Engine Plant, Car Pool, Stamping, Crankshaft, Engine Bench Test Facility dan Conrod. (S-4)