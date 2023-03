Wuling Catatkan 1.237 SPK pada IIMS 2023

WULING Motors (Wuling) menutup partisipasinya dalam gelaran IIMS 2023 dengan menorehkan hasil yang positif selama pameran berlangsung, 16-26 Februari 2023. Di akhir pelaksanaan kegiatan pameran, Wuling berhasil membukukan 1.237 surat pemesanan kendaraan (SPK) dan sebanyak 1.495 pengunjung melakukan test drive.

Catatan positif tersebut juga melengkapi beragam penghargaan yang telah dicapai Wuling di IIMS 2023.

"Kami mengapresiasi antusiasme pengunjung IIMS 2023 serta sambutan hangat terhadap setiap produk Wuling yang kami hadirkan, termasuk Alvez yang baru saja diluncurkan secara perdana di pameran ini," terang Brand and Marketing Director Wuling Motors Dian Asmahani dalam keterangan resmi, Senin (27/2).

"Pencapaian yang baik ini tentunya menjadi semangat kami untuk selalu berinovasi dalam produk dan layanan terbaik bagi konsumen Indonesia sejalan dengan semangat Drive For A Better Life," imbuhnya.

Dari total angka pemesanan di IIMS 2023, kendaraan listrik Wuling Air ev berkontribusi sebanyak 547 SPK. Sementara compact SUV terbaru Wuling Alvez telah mencatatkan 163 SPK.

Selain total pemesanan kendaraan yang baik selama IIMS 2023, rasa penasaran para pengunjung untuk mencoba lini produk Wuling pun sangat tinggi. Hal ini tergambar dengan banyaknya konsumen yang melakukan test drive. Lini produk yang paling banyak dicoba ialah Alvez sebesar 671 dan diikuti oleh Air ev dengan 623 pengunjung.



Wuling Air ev merupakan kendaraan listrik berdimensi compact yang hadir sebagai solusi mobilitas ramah lingkungan yang memadukan aspek easy to use, easy home charging, dan easy to own. Selain menjadi magnet bagi pengunjung, Air ev turut bertugas sebagai Official Infinite Live Shuttle Car untuk para musisi Indonesia yang tampil di panggung IIMS Infinite Live.

Dalam pameran ini, Wuling dengan bangga meluncurkan produk terbarunya di segmen compact SUV-nya yakni Alvez. Mengusung tagline ‘Style & Innovation in One SUV’, Alvez memadukan tampilan eksterior yang stylish, interior yang modern, serta inovasi teknologi berkendara di dalam satu produk SUV.

Kehadiran produk ini menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung IIMS 2023. Wuling Alvez sendiri dipasarkan dalam tiga varian dengan harga mulai dari Rp209 juta sampai Rp295 juta (OTR Jakarta).

"Kami melihat Wuling Alvez yang banyak dicoba oleh pengunjung IIMS menunjukkan tingginya rasa penasaran konsumen untuk mencoba compact SUV terbaru ini secara langsung. Kemudian, disusul dengan angka test drive Air ev yang juga besar selama pameran ini dapat dijadikan indikator yang positif dalam tren mobil listrik di kalangan masyarakat," tutup Dian. (OL-16)