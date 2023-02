Grand Vitara Jadi Bintang Utama di Panggung Suzuki

MENJADI bintang baru di IIMS 2023, Suzuki Grand Vitara berhasil menjadi magnet bagi pengunjung untuk mampir di booth Suzuki. Grand Vitara terlahir sebagai city cruiser modern yang dikembangkan dari passion Suzuki Global.

4W Marketing Director PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) Donny Saputra menyampaikan bahwa di IIMS 2023 kali ini, Suzuki ingin memperkuat lini produk mobil dengan menghadirkan berbagai macam mobil dari beberapa segmen yang berbeda.

Donny menambahkan, melalui tema New Generation of Urban Mobility, operusahaan ingin memberikan kesan yang baik dengan memamerkan berbagai lini produk, baik untuk kalangan anak muda, keluarga, hingga kendaraan offroad. Mulai dari All New Ertiga Hybrid, XL7, Baleno, S-Presso, SX4 S-Cross, Ignis, hingga mobil yang baru saja diluncurkan pada Press Day IIMS 2023 Kamis (16/02) lalu yaitu Grand Vitara.

"Sengaja kami kenalkan ke publik pada saat pembukaan IIMS 2023 lalu, Grand Vitara menjadi salah satu mobil yang memiliki daya tarik tinggi bagi pengunjung yang hadir di booth Suzuki. Selain karena dimensinya yang kompak, Grand Vitara juga memamerkan perpaduan teknologi canggih yang ramah lingkungan dan fitur dengan spesifikasi tinggi untuk menunjang pengalaman baru berkendara,” ujar Donny, Rabu (22/2).

Sebagai city cruiser masa kini, Grand Vitara memiliki desain yang kompak namun tetap sporty menunjukkan karakter Grand Vitara yang modern, berkelas, namun tetap kukuh. Identitasnya sebagai SUV ditandai dengan berbagai kelengkapan fitur- fitur yang lebih advanced. Grand Vitara akan membawa pengalaman baru yang lebih tinggi untuk eksplorasi gaya hidup modern.

“Melihat tingginya antusiasme dan animo masyarakat terhadap berbagai lini produk Suzuki, kami berharap kehadiran dan kemeriahan Suzuki di IIMS 2023 ini dapat menarik lebih banyak pengunjung. Karena selain sebagai ajang memamerkan lini produk Suzuki dari berbagai segmen, IIMS 2023 ini juga menjadi ajang edukasi kami akan penerapan teknik berkendara Eco-Driving yang saat ini menjadi fokus Suzuki,” tutup Donny.

Telah berlangsung selama kurang lebih seminggu, Suzuki melihat antusiasme pengunjung akan booth Suzuki pada IIMS tahun ini cukup tinggi. Selain Grand Vitara, Suzuki juga membawa seluruh line-up SUV nya di setiap kategori, seperti S-Presso, Ignis, XL7, SX4 S-Cross dan Jimny. (S-4)