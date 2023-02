All New Ertiga Hybrid Jadi Wakil Suzuki di Era Elektrifikasi

UNTUK memeriahkan pameran otomotif akbar Indonesia International Motor Show (IIMS) 2023, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan 10 line up mobil yang dipamerkan di booth Suzuki di Hall A2, Jiexpo Kemayoran, Jakarta Utara. Salah satu mobil yang dipamerkan adalah All New Ertiga Hybrid, mobil dengan teknologi elektrifikasi pertama di kelas Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) dari Suzuki.

Sejak diluncurkan pada Juni 2022 lalu, All New Ertiga Hybrid sudah menjadi salah satu backbone kendaraan Suzuki dengan membawa keunggulannya berupa teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS).

“Hadirnya All New Ertiga Hybrid sebagai LMPV unggulan Suzuki yang mewakili kendaraan terelektrifikasi dengan menggabungkan keunggulan di segi efisiensi serta segi kenyamanan yang berbiaya terjangkau bagi banyak pelanggan. Suzuki menunjukan keseriusan dan komitmen dalam berinovasi menghadirkan produk-produk berkualitas dan juga ramah lingkungan hingga dapat diterima oleh masyarakat luas untuk memenuhi kebutuhan transportasi harian,” terang 4W Marketing Director SIS Donny Saputra, Selasa (21/2).

All New Ertiga Hybrid mengusung teknologi Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang disematkan pada mesin berkode K15B. Teknologi SHVS mengoptimalkan kinerja dan efisiensi mesin melalui 2 perangkat utama yang saling berkerja sama yaitu ISG (Integrated Starter Generator) dan Lithium-Ion Battery.

ISG berfungsi sebagai motor dan generator yang dapat meringankan akselerasi mesin dan ketika deselerasi akan mengubah energi kinetik menjadi energi listrik yang akan disimpan pada baterai Lithium-Ion. Energi listrik inilah yang menjaga komponen kelistrikan mobil tetap menyala saat mobil dalam posisi berhenti (fitur engine auto start-stop aktif), sehingga konsumsi bahan bakar lebih efisien.

Selama IIMS 2023 berlangsung, Suzuki juga mengadakan simulasi Eco-Driving sebagai wadah edukasi teknik berkendara secara aman dan lebih efisien agar menciptakan Eco-Behavior atau situasi peduli lingkungan. Teknik Eco-driving yang dilakukan dapat lebih terasa manfaatnya jika diterapkan untuk berkendara sehari-hari.

Dampak positif yang dapat dirasakan yaitu membantu mengurangi emisi gas buang, serta penggunaan bahan bakar yang lebih efisien karena digunakan sesuai kebutuhan saja. manfaat lainnya, dapat memperpanjang keawetan kendaraan serta menghindari resiko kecelakaan. Sebagai apresiasi, Suzuki juga berikan hadiah yang menarik bagi pengunjung yang sudah mengikuti edukasi Eco-Driving. (S-4)