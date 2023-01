Toyota-Astra Motor Gelar GR Tour di Jakarta

BERKACA pada tingginya antusiasme masyarakat Surabaya terhadap gelaran GR Tour pada 19-23 Oktober 2022 lalu, PT Toyota-Astra Motor (TAM) memutuskan memboyong gelaran tersebut ke Jakarta. Kegiatan ini dilangsungkan di Mall Kelapa Gading 3 'The Forum Atrium' pada 11-15 Januari 2023, dengan menghadirkan excitement khas TOYOTA GAZOO Racing yang dinikmati oleh pengunjung.

Selain menampilkan line-up GAZOO Racing mulai dari sporty car hingga sports car, kegiatan ini menghadirkan rangkaian aktivitas yang fun dan exciting baik bagi motorsport enthusiast maupun bagi masyarakat luas. Rencananya, setelah berhasil meresmikan 14 GR Zone, Toyota juga akan meresmikan 5 GR Zone tambahan untuk melengkapi fasilitas GR Zone di berbagai area di Indonesia, dimulai dari Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi.

Untuk area Jawa Timur, GR Zone akan hadir di Auto2000 Basuki Rahmat, Asri Motor Taman, dan Kartika Sari Malang. Selanjutnya di area Bali dan Lombok, GR Zone dapat diakses di Agung Toyota Kuta dan Krida Toyota Mataram. Sementara untuk area Sumatera, GR Zone dapat dikunjungi di Auto2000 Sisingamangaraja Medan, Perintis Perkasa Gagak Hitam Medan, Deltamas Surya Indah Mulia Medan, dan Agung Toyota Pekanbaru IV (Harapan Raya).

Marketing Director TAM Jimmi Suwandy menjelaskan, brand GR pertama kali diperkenalkan pada 2021 dengan tujuan untuk menghadirkan excitement dan Joy of GAZOO Racing kepada seluruh masyarakat Indonesia.

"Untuk itu kami tidak hanya menghadirkan produk dan berpartisipasi aktif dalam motorsport nasional saja, namun lebih dari itu kami juga menghadirkan GR Tour dan GR Zone. Tujuannya tentu agar masyarakat dapat merasakan langsung excitement GAZOO Racing dengan mudah. Ke depan, kami juga akan menghadirkan fasilitas one-stop solution dan lifestyle center bagi masyarakat dan GR enthusiast di Indonesia,” imbuh Anton Jimmi.



Siapkan Program dan Aktivitas Menarik

Di acara GR Tour, masyarakat dapat melihat line-up GR Sport mulai dari Agya GR Sport, Yaris GR Sport, Raize GR Sport, Rush GR Sport, hingga Fortuner 4x2 GR Sport. Selain itu, flagship sports car GR Supra dengan racing livery juga ditampilkan dan jadi bagian dari ajang GR Tour Competition, di mana pengunjung dapat berfoto bersama GR Supra dan meng-upload­-nya ke social media untuk mendapatkan hadiah menarik dari Toyota.

Pengunjung juga dapat mencoba GR Simulator di area indoor dan outdoor, serta berkompetisi untuk mencatatkan waktu tercepat menggunakan model flagship GR yaitu GR Supra, GR Yaris dan All New GR86. Kompetisi yang sama juga diadakan untuk anggota komunitas Toyota yang datang ke GR Tour. Para pemenang, akan mendapatkan hadiah dari Toyota. Selain itu, terdapat Toyota Customization Option (TCO) untuk membeli official accessories dan merchandise GR.

Mulai dari Jumat 13 Februari hingga Minggu 15 Februari 2023 pengunjung juga berkesempatan untuk mendaftarkan diri ke GR Experience untuk mencoba langsung performa GR Supra, GR Yaris dan All New GR86 bersama pembalap TOYOTA GAZOO Racing Indonesia (TGRI). Bahkan, pelanggan bisa mengabadikan momen saat bermanuver dan upload ke social media untuk mendapatkan merchandise eksklusif. (S-4)