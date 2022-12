Daihatsu Selenggarakan Turnamen untuk Komunitas

MENJELANG akhir tahun, Daihatsu kembali menyelenggarakan turnamen olahraga sebagai salah satu bentuk apresiasi Daihatsu kepada pelanggan yang tergabung dalam Daihatsu Official Club (Klub Terdaftar Resmi Daihatsu). Acara bertajuk Daihatsu Club Tournament 2022 ini telah digelar Minggu (18/12) di area Daihatsu Sport Center (DSC), Sunter.

Sebanyak lebih dari 500 peserta yang berpartisipasi dan bersaing di ajang ini. Sementara cabang olahraga yang dipertandingkan berdasarkan kategori, seperti Fun Ekiden (lari estafet) untuk kategori anak, tarik tambang untuk kategori wanita, serta turnamen futsal dan bulutangkis untuk kategori pria.

Selain kompetisi olahraga, Daihatsu juga mengadakan fun games cerdas cermat ala Daihatsu seperti interactive quiz yang unik, pengetahuan seputar Daihatsu, serta safety driving knowledge, dan technical skill contest.

“Kami mengapresiasi Daihatsu yang telah menghadirkan kembali ajang turnamen khusus untuk klub ini. Kami turut senang dapat berpartisipasi, sekaligus bisa saling mengenal dan bersilaturahmi dengan komunitas Daihatsu lainnya,” ujar Ketua Umum All New Rush Terios Indonesia (Alert!) Imam Wahyudi.

Saat ini terdapat total 21 klub mobil yang terdaftar sebagai komunitas binaan Daihatsu, yaitu All New Rush Terios Indonesia (Alert!), Avanza Xenia Indonesia Club (AXIC), Charade Classy Winner (C2W), Club Ayla Indonesia (CAI), Calya Sigra Club (Calsic), Ceria Club Indonesia (CCI), Daihatsu Ayla Indonesia (DAI), Daihatsu Taruna Club (DTC), Daihatsu Xenia Indonesia Club (DXIC), Gran Max Luxio Indonesia (Maxxio), Raize Rocky Indonesia (RRid), Sirion Indonesia Club (SIC), Sigra Club Indonesia (SICI), Sirion Community (Sirionity), Terios Club Indonesia (TCI), Taft Diesel Indonesia (TDI), Terios Rush Club Indonesia (Teruci), Terios Indonesia (TID), Taruna Owners (TO), YRV Owner Indonesia (YOI), dan Zebra Espass Club (ZEC).

“Terima kasih atas partisipasinya yang positif dari Sahabat Klub dalam acara ini. Semoga ajang ini dapat menjadi sarana positif dalam berkompetisi, sekaligus memperkuat silaturahmi antar komunitas, keluarga, dan juga dengan Daihatsu,” ujar Marketing People Development Department Head PT Astra Daihatsu Motor (ADM) Ben Faqih, dalam siaran resminya Selasa (27/12) .