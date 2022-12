Tiga Model Suzuki Cetak Prestasi di GridOto Award 2022

PADA ajang penghargaan otomotif GridOto Award 2022 yang digelar Jumat (25/11) lalu, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) meraih tiga penghargaan sekaligus, yaitu Best Small Hatchback yang diraih oleh Baleno, Best Total Cost of Ownership Compact Hatchback yang diraih oleh S-Presso, dan Best Resale Value Small MPV Crossover yang diraih oleh XL7.

Raihan Suzuki Baleno sebagai yang terbaik di kategori Best Small Hatchback menunjukan kebershasilan Suzuki menghadirkan produk yang sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia.

Produk baru Suzuki lain yang berhasil mendapatkan penghargaan adalah S-Presso yang berhasil meraih penghargaan di kategori Best Total Cost of Ownership Compact Hatchback. Sama seperti Baleno yang baru diluncurkan pada Agustus lalu, S-Presso juga mendapat penilaian yang positif.

S-Presso dinilai menjadi compact hatchback yang memiliki biaya kepemilikan yang terjangkau yaitu sebesar Rp53.430/hari. Biaya kepemilikan ini dihitung berdasarkan biaya perawatan berkala dan biaya pajak.

Suzuki XL7 mendapatkan penghargaan di kategori Best Resale Value Small MPV Crossover dengan depresiasi sebesar 10,20% berdasarkan kalkulasi yang dilakukan oleh tim juri GridOto Award 2022. Memiliki resale value yang baik berarti kondisi mobil yang dimiliki oleh pelanggan memiliki harga jual yang tetap tinggi ketika dijual kembali.

Hal tersebut didukung beberapa faktor seperti produk yang diminati oleh banyak kalangan karena kualitas yang baik serta dilengkapi dengan spesifikasi dan fitur-fitur yang ditawarkan XL7.

4W Marketing Director SIS Donny Saputra mengungkapkan terima kassih kepada GridOto dan semua pihak yang telah mendukung Baleno, S-Presso, dan XL7 mendapatkan penghargaan.

"Raihan ini menjadi capaian terbaik bagi Suzuki dan harapannya juga dapat berdampak baik pada penjualan produk-produk Suzuki. Raihan penghargaan ini tentunya mendorong Suzuki untuk terus berinovasi hadirkan produk-produk berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia,” ujar Donny, Selasa (29/11). (S-4)