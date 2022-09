Menhub Budi Karya Sumadi Resmi Buka IEMS 2022

INDONESIA Electric Motor Show (IEMS) 2022 yang diinisiasi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) secara resmi dibuka oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, di Jakarta Convention Center (JCC), Rabu (28/9), didampingi Profesor Riset BRIN dan inisiator IEMS Eniya Listiani Dewi, Deputi Bidang Kebijakan Pembangunan BRIN ‪Mego Pinandito, Staf Khusus Menteri ESDM Sripeni Inten Cahyani, dan undangan lainnya.‬‬

Menhub mengapresiasi Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) dan pabrikan kendaraan bermotor yang telah menyelenggarakan kegiatan IEMS 2022.

"Saya apresiasi peneiliti dan pabrikan hang secara aktif melakukan kegiatan. Ini artinya kita sudah maju pada tahapan kendaraan Electric Vehicle," katanya saat memberikan sambutan di Jakarta, Rabu (28/9).

Pada penyelenggaraan IEMS untuk kali ketiga ini ke-3, BRIN ingin mengajak berbagai pihak untuk menjadi bagian dari ekosistem yang akan mendorong inovasi dan pertumbuhan di bidang Autonomous Vehicle (AV), sesuai dengan tema yang diusung yaitu “Strenghtening Autonomous Ecosystem”.

IEMS merupakan upaya BRIN dalam rangka mendorong percepatan program kendaraan listrik nasional. IEMS 2022 yang merupakan pameran khusus ekosistem dan infrastruktur kendaraan listrik dengan menghadirkan berbagai inovasi teknologi kendaraan bermotor listrik, baik roda dua, roda empat, charging station, baterai kendaraan listrik, dan industry pendukung lainnya yang akan menjadi representasi pencapaian industri otomotif nasional.

Sebelumnya, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko mengatakan, IEMS 2022 merupakan ajang untuk mensosialisasikan tentang ekosistem kendaraan listrik, termasuk juga terkait peran riset dan inovasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

“IEMS 2022 merupakan salah satu bentuk dukungan dari BRIN bersama stakeholders serta produsen kendaraan listrik di Indonesia dalam menginformasikan perkembangan berbagai inovasi terbaru kendaraan listrik di Indonesia,” katanya.

Menurut Handoko, pengembangan kendaraan listrik dilakukan untuk memenuhi Prioritas Riset Nasional (PRN) Kendaraan Listrik 2020-2024 yang berfokus pada penguasaan teknologi kunci kendaraan otonom, seperti sistem deteksi objek/sensor, sistem telekomunikasi, human to vehicle interaction dan computer vision.

“Pengembangan kendaraan listrik di era sebelumnya difokuskan pada penguasaan teknologi komponen kunci, seperti motor listrik, baterai, control system/power electronics, platform dan charging system,” jelas dia.

IEMS menjadi ajang untuk memperluas jaringan dengan periset KBLBB dan para pengambil keputusan. Para expert juga akan saling berbagi ilmu dan pengetahuan melalui seminar dan talkshow.

Para peserta dapat mengenal problematika penyimpanan energi dalam baterai dan proses pengolahan limbah, konversi kendaraan bensin menjadi listrik, pengembangan produk non-darat, serta produk berbasis teknologi hijau lainnya. Yang mana hal tersebut akan juga berdampak pada keunikan pertumbuhan ekosistim industri pariwisata dan ekonomi kreatif, serta peran generasi muda dan perempuan. IEMS menjadi tempat terbaik untuk melihat perkembangan teknologi KBLBB.

IEMS 2022 didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian ESDM, Kementerian Perhubungan, Dewan Energi nasional (DEN), PT Pertamina (Persero), dan PT PLN (Persero).

Serta ada sekitar 50 peserta pameran yang mengikuti pameran ini, yaitu PT Gading Putera Samudera (Moderntec), PT PLN (Persero), PT Volta Indonesia Semesta, PT Nissan Motor Distributor Indonesia, PT Qualis Indonesia, Ikatan Motor Indonesia (IMI), PT SGMW Sales Indonesia (Wuling Motors), PT Indonesia Battery Corporation, PT Davigo Artha Luas, PT Dharma Polimetal Tbk, PT Astra Honda Motor, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, BASF, PT Exelly Elektrik Indonesia (Evcuzz), PT Artas Rakata Indonesia, PT Astra Otoparts Tbk, PT Selis Retail Indonesia, PT Terang Dunia Internusa (United E-Motor), PT EMS Technology, Elbike Garage, PT INKA (Persero), Phylion Battery, Kosmik, PT PLN, Arjuna UGM, Beelli.com (PT Mars Blokchain Teknologi), SMK 3 Mataram, Dyvolt Vehicle, PT Omni Cahaya Revolusi, PT Bando Indonesia, PT Tri Energi Berkarya, PT Bambang Djaja, Hongfa Lectroacoustic (Hongkong) Co., Ltd, PT Powerindo Prima Perkasa, PT Quantel Indonesia, STP Otomotif ITS, PT Hioki Electric Instrument, PT International Chemical Industry (ABC Lithium), Garuda Mobility, PT Anugerah Nirmana, PT Senzo Fein Metal (ORBIT), PT Mobilindo Nusa Persada, PT EVCBU Internasional Universal, PT Braja Elektrik Motor, PT Energi Bethari Indonesia, UMG Idealab Indonesia, PT CIMB Niaga Auto Finance, dan Universitas Budi Luhur.

IEMS 2022 merupakan bentuk dukungan BRIN bersama para pemangku kepentingan serta produsen kendaraan listrik dan komponen pendukungnya untuk memacu inovasi dan perkembangan kendaraan listrik di Indonesia. Kegiatan ini juga sebagai wadah transaksi penjualan kendaraan listrik, sekaligus untuk meningkatkan minat masyarakat menggunakan kendaraan listrik di Indonesia tanpa harus membayar tiket masuk, pengunjung dapat masuk ke portal electricmotorshow.id dan melakukan registrasi melalui: (RO/OL-7)