AHM Rilis New Honda Vario 125 Facelift 

PT Astra Honda Motor (AHM) kembali melakukan sentuhan ulang pada model Vario 125 melalui sentuhan sporty dan beragam fitur canggih. Skutik ini kini juga memiliki semakin banyak pilihan yang dilengkapi fitur Honda Smart Key System. Tampil dengan desain sporti baru New Honda vario 125 semakin terlihat agresif dengan tampilan V shape.



“Honda Vario 125 hadir dengan desain sporty terbaru, beragam fitur, dan teknologi canggih yang kami sematkan untuk mendukung kenyamanan berkendara dan memberikan kepuasan bagi masyarakat. Sebagai skutik teririt di kelasnya kami berupaya untuk memberikan nilai tambah yang menunjang aktivitas pengendaranya,” ujar President Director AHM Keiichi Yasuda, Senin (26/9).



Executive Vice President Director AHM Johannes Loman menambahkan bahwa selama bertahun-tahun, Honda Vario 125 menjadi skutik popular yang menemani banyak aktivitas penggunanya. “Penyegaran tampilan New Honda Vario 125 merupakan upaya kami untuk terus menjawab kebutuhan konsumen pecinta skutik yang semakin beragam.,” ujar Loman.

Berbekal kapasitas mesin 125cc liquid cooled engine dengan teknologi eSP terkini mampu menghadirkan akselerasi yang responsif dan performa yang stabil, sekaligus mampu menghasilan konsumsi BBM teririt di kelasnya hingga 51,7 km/liter metode WMTC (EURO 3, ISS ON )

New Honda Vario 125 dilengkapi dengan fitur keselamatan dan keamanan yang canggih seperti Honda Smart Key System untuk tipe ISS. Model ini juga telah didukung dengan USB charger type A bertegangan 5V dan daya maksimum 2,1A untuk melakukan pengisian daya gadget. Sementara kapasitas bagasinya mencapai 18 liter.

Model terbaru ini juga dilengkapi full digital panel meter dengan informasi yang lengkap antara lain indikator kecepatan, jarak tempuh, bahan bakar, jam digital, indikator tegangan baterai, indikator penggantian oli, trip meter, serta indikator ISS dan indikator Smart Key pada tipe ISS.

Ukuran ban yang lebih lebar, depan 90/80 dan belakang 100/80 dengan velg baru berdesain sporti. Sistem pengereman lebih nyaman dengan Wavy Disc Brake kini semakin optimal dengan kehadiran teknologi Combi Brake System (CBS).

New Honda Vario 125 tampil dengan stripe terbaru dengan sentuhan warna roda titanium dan warna matte pada bodi untuk varian CBS-ISS SP yaitu Advance Matte White dan Advance Matte Blue. Tampilan stripe baru juga dihadirkan untuk tipe CBS-ISS Advance Matte Black dengan penyematan 3D emblem untuk tulisan Vario. Untuk tipe CBS hadir dalam dua varian warna yaitu Sporty Black dan Sporty Red.

New Honda Vario 125 Tipe CBS dipasarkan Rp22,35 juta, tipe CBS-ISS Rp24 juta, sedangkan tipe CBS-ISS SP dipasarkan dengan banderol Rp24,25 juta (on the road Jakarta).