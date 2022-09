Wuling Air ev Hadir di Mall Puri Indah

SETELAH sukses menggelar peluncuran di berbagai kota, kini giliran Wuling Air ev menyapa masyarakat Jakarta di Mall Puri Indah bersama dengan rangkaian lini produk lainnya serta beragam promo menarik untuk pengunjung. Kendaraan listrik pertama Wuling di Tanah Air ini diniagakan dengan harga on the road Jakarta Rp238 juta untuk varian Standard Range dan Rp295 juta untuk varian Long Range.

“Pada pameran ini, kami semakin mendekatkan diri dengan masyarakat Jakarta dan sekitarnya dengan membawa Wuling Air ev. Mobil listrik berdimensi kompak dengan desain eksterior bergaya future-tech ini merupakan wujud inovasi terbaru kami dalam rangka mendukung program percepatan elektrifikasi kendaraan di Indonesia,” terang Regional Sales Area Manager Wuling Motors Kharismawan Awangga, Rabu (14/9).

Mobil listrik Wuling Air ev dirancang untuk menjunjung kemudahan berkendara yang memampukan penggunanya untuk bergerak bebas menembus tantangan di perkotaan, layaknya udara yang dapat bergerak bebas. Dengan tagline ‘Drive For A Green Life’, mobil tanpa emisi ini sesuai bagi konsumen dari semua kalangan yang bangga dan ingin berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Kendaraan yang memadukan sentuhan teknologi dan futuristik ini dibekali dengan berbagai fasilitas modern yang inovatif. Mulai dari Intelligent Tech-Dashboard, Multifunction Steering Wheel, Integrated Floating Widescreen, serta Futuristic Center Console. Kenyamanan juga menjadi daya tarik dari kabin Wuling Air ev yang roomy dengan konfigurasi 4-seater dengan pengaturan 50:50 pada bangku baris kedua untuk memberikan akses lebih.

Mobil ramah lingkungan ini memiliki berbagai keunggulan, seperti kemudahan pengisian daya yang dapat dilakukan di rumah saja, keamanan baterai yang terjamin, sampai dengan rangka yang kokoh serta airbag yang membuat konsumen dapat merasa tenang dan aman dalam menggunakannya. Pengguna pun dimanjakan dengan beragam fitur cerdas yang semakin memudahkan ketika berkendara bersama Wuling Air ev. Wuling Remote Control App melalui Internet of Vehicle (IoV) dan perintah suara berbahasa Indonesia dengan WIND juga turut dihadirkan di Wuling Air ev.

Pelanggan akan semakin dimudahkan dengan beragam garansi dari Wuling, mulai dari garansi umum kendaraan 3 tahun atau 100.000 kilometer. Selanjutnya, garansi Power Battery System Assembly hingga 8 tahun atau 120.000 kilometer serta garansi Main Electrical Components sampai 5 tahun atau 100.000 kilometer, sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku.

Wuling Air ev diniagakan dalam 5 pilihan warna yang terdiri dari Pristine White, Galaxy Blue, Peach Pink, Lemon Yellow dan Avocado Green.

Pada pameran ini, Wuling membawa serta lini produk lainnya yang terdiri dari Almaz RS dan New Cortez. Wuling Almaz RS, The First Leading Intelligent Digital Car serta Wuling Air ev, Drive For A Green Life, juga tersedia bagi para pengunjung yang ingin merasakan langsung sensasi berkendara bersama produk Wuling. Sebagai informasi tambahan, pameran di Mall Puri Indah ini akan berlangsung sampai dengan 18 September 2022. Wuling juga memberikan promo lucky dip bagi pengunjung yang melakukan transaksi pembelian selama kegiatan berlangsung.

"Mari kunjungi pameran Wuling di Mall Puri Indah atau kunjungi diler resmi Wuling terdekat untuk melihat langsung dan mendapatkan pengalaman berkendara bersama Wuling Air ev," ajak Kharismawan Awangga. (S-4)