Lewat Ayla dan Sirion, Daihatsu Hadirkan Sahabat Seru dan Sahabat Muda di GIIAS 2022

MEMERIAHKAN ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang diselenggarakan pada tanggal 11-21 Agustus 2022, booth Daihatsu yang berlokasi di Hall 5A ICE BSD, Tangerang menampilkan Astra Daihatsu Ayla dan Daihatsu Sirion sebagai pilihan bagi generasi muda.

Dengan desain yang stylish dan kekinian, Ayla dan Sirion memiliki berbagai fitur yang membuat pengemudi serta penumpangnya merasa nyaman.

Pada Astra Daihatsu Ayla, desain eksteriornya tampil sporty dengan warna Yellow Metallic, serta pada interiornya menggunakan warna dominasi hitam yang semakin menambah kesan sporty selaras dengan tampilan eksteriornya.

Untuk kenyamanan, Ayla memiliki serangkaian fitur yang bikin perjalanan makin nyaman. New Astra Daihatsu Ayla dilengkapi dengan spion yang retractable, back sonar dengan parking camera untuk memudahkan saat parkir, serta digital AC display yang membuat pengaturan suhu kabin menjadi lebih mudah.

Kelebihan lainnya, Ayla hadir dengan pilihan mesin 1.0L dan 1.2L yang pastinya sangat irit untuk penggunaan sehari-hari.

Pada Daihatsu Sirion, tampilan eksterior terlihat dinamis dengan aero kit. Tampilan ini dilengkapi dengan fitur kekinian seperti Front LED Headlamp with follow me home dengan leveling adjuster sehingga ketinggian sorot lampu dapat diatur. Serta Rear Spoiler with High Mount Stop Lamp (HMSL) dan Polished Alloy Wheel berdiameter 15-inch membuat tampilan Sirion menjadi lebih modern dan sporty. Pada pameran ini, unit yang ditampilkan adalah Sirion berwarna Electric Blue Metallic.

Pada interiornya, Daihatsu Sirion memiliki fitur flexible seating arrangement yang dapat memberikan kenyamanan dan keleluasaan pada bagian bagasi sirion dengan cara melipat kursi baris kedua sejajar dengan ruang bagasi (rear full flat mode) sehingga dapat memperluas ruang penyimpanan dan menampung barang bawaan berukuran besar.

Audio Sirion juga makin asyik dengan adanya 7” Audio display yang dilengkapi dengan fitur Smartphone Connection. Dalam hal security dan safety, Sirion sudah dilengkapi dengan fitur VSC (Vehicle Stability Control), ABS (Anti-Lock Braking System), dan EBD (Electronic Brakeforce Distribution).

Selain itu, Sirion juga memiliki 4 buah airbag (front dan side airbag), ISOFIX, seat belt 3 titik bagi seluruh penumpang, ditambah kamera parkir yang membuat pengendara lebih aman dan mudah ketika akan melakukan manuver mundur.

Baik Ayla maupun Sirion, keduanya didukung dengan ketersediaan suku cadang dan bengkel resmi di seluruh pelosok Indonesia, sehingga memberikan peace of mind kepada Sahabat Daihatsu. Untuk informasi harga dan spesifikasi dapat dilihat melalui website resmi daihatsu.co.id.

“Daihatsu senantiasa hadir untuk Sahabat dalam situasi apapun. Astra Daihatsu Ayla dan Daihatsu Sirion dengan fitur-fitur yang unggul di kelasnya sangat cocok menjadi Sahabat bagi anak muda di seluruh Indonesia. Kami mengundang Sahabat untuk melihat langsung Astra Daihatsu Ayla dan Daihatsu Sirion di booth Daihatsu GIIAS 2022.” ujar Dendy Triyanto, Executive Coordinator Head of Product I Department PT Astra Daihatsu Motor (ADM). (RO/OL-7)