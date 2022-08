Komunitas Moge Ini Salurkan Hobi Lain lewat Turnamen Golf

MELAKUKAN kegiatan bermotor sangat identik dengan perkumpulan penghobi motor besar, seperti Harley Owners Group (H.O.G) Anak Elang Jakarta Chapter. Apalagi, komunitas moge yang dipimpin Suherli dan wakilnya Herry Bachtiar ini wajib mengadakan touring baik jarak jauh, menengah, maupun pendek setiap tahun.

Namun, siapa sangka ternyata para penggemar Harley Davidson ini juga punya minat besar terhadap dunia olahraga, salah satunya golf. Pada Kamis (4/8), HOG Anak Elang Jakarta Chapter sukses melangsungkan 2nd Golf Tournament 2022 di Royale Jakarta Golf Club, Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur.

"Member H.O.G Anak Elang Jakarta Chapter memiliki hobi terkait sport, seperti golf, menembak, mobil adventure, dan lain-lain. Untuk mengakomodasinya, kami mengadakan berbagai kegiatan, salah satunya adalah turnamen golf ini," papar Direktur H.O.G Anak Elang Jakarta Chapter, Suherli, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (6/8).

"Pertama kali kami mengadakan turnamen golf tahun lalu (2021) di Emeralda Golf Club, Cimanggis, Depok," jelas Herry Bachtiar, yang menjabat Wakil Direktur H.O.G Anak Elang Jakarta Chapter.

M Reza, Ketua Panitia Penyelenggara Turnamen, menjelaskan, dirinya sempat ragu turnamen golf kedua ini bisa menyamai kesuksesan 1st Golf Tournament. Pasalnya, pandemi covid-19 yang sudah melandai membuat banyak acara serupa diadakan. Namun kenyataannya, kata dia, 2nd Golf Tournament H.O.G Anak Elang Jakarta Chapter mendapat sambutan luar biasa.

"Pendaftaran early bird terpaksa kami tutup sebelum waktunya karena tingginya jumlah peminat. Kurang dari tiga minggu pelaksanaan turnamen, kami terpaksa harus menutup pendaftaran karena sudah jauh melampaui target," ujar Reza.

Ia menambahkan, peserta turnamen kali ini memang dibatasi 240 orang, sesuai dengan kapasitas lapangan golf untuk menghindari antrean pemain yang harus menunggu lama sehingga terjadi penumpukan. Panitia pun dengan sangat terpaksa menolak ratusan orang yang ingin ikut serta.

"Mereka telah percaya dengan profesionalitas kami dalam mengadakan acara sejenis, dan tanpa berpikir panjang untuk mendaftar, baik dari member kami maupun klub lain, serta pegolf umum," katanya.



Menurut Herry, minat terhadap olahraga golf semakin meningkat sejak masa pandemi. "Biker juga tetap perlu berjemur serta berolahraga, dan golf termasuk olahraga yang menyenangkan serta tetap dapat dilakukan dengan menjaga jarak," katanya.

Kompetisi ini diikuti pula oleh pegolf umum dengan komposisi 60% dari komunitas biker dan 40% peserta umum.

"Kami sangat berterima kasih kepada member H.O.G Anak Elang Jakarta Chapter serta para biker sahabat yang juga turut meramaikan acara ini seperti Pembina Harley-Davidson Club Indonesia (HDCI) Komjen (Purn) Nanan Sukarna, bro Djonnie Rahmat, bro Basrizal Koto, serta semua sahabat dari H.O.G Kalimas Solo Chapter, H.O.G Siliwangi Bandung Chapter, Kemplo Riders Indonesia, Freedom Community (FOC), Motor Besar Indonesia (MBI) Riau, dan lain-lain, serta tentu saja para pegolf non-biker," kata Suherli.

Tak hanya itu, kegiatan yang didukung oleh Anak Elang Harley-Davidson, Kemplo Riders Indonesia, ABP Energy, Lexus Mampang Gallery, Auto 2000, Bank UOB, Bank Sinarmas, Mercedes Benz, Vaganza, Popular Kaca, LSA, PT Coral Expedition, Diagnos Clinical Lab (RS Bunda), Dipo International Pahala Otomotif, Moos, You C1000, Kino, dan lain-lain ini, terdapat 16 peserta lady golfer yang tergolong profesional.

Acara 2nd Golf Tournament 2022 H.O.G Anak Elang Jakarta Chapter yang diadakan sejak pukup 05.00 WIB hingga menjelang sore ini menggunakan sistem penilaian 36 dan memperebutkan hadiah hole in one berupa satu unit Lexus UX 200, 1 unit Mitsubishi Pajero Sport, 1 unit Toyota Fortuner, dan 1 unit Harley-Davidson Sporster.

Terdapat lima kategori pemenang yaitu Best Gross Overall, Best Nett Overall, Best Nett Flight A, B dan C, serta terdapat Novelty Challenge yaitu Nearest to the Pin, Nearest to the Line, dan Longest Drive. "Selain itu terdapat banyak sekali lucky draw yang sangat menarik, sehingga semua peserta tentu akan membawa pulang hadiah," kata Reza.

Suheri pun sangat bangga melihat peserta semua puas, bahkan tidak ada yang pulang hingga acara benar-benar ditutup. Ia berharap kegiatan tersebut sangat bermanfaat baik dari sisi kesehatan, silaturahim, sekaligus ikut membantu menggairahkan kembali ekonomi Indonesia. (RO/OL-16)