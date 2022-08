TAM akan Hadirkan 3 Brand Sekaligus di GIIAS 2022

TOYOTA Astra Motor (TAM) menempati booth terbesar pada perhelatan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2022 yang berlangsung pada 11-21 Agustus mendatang di Indonesia Convention and Exhibition (ICE) BSD City Tangerang, Banten.

Dengan ukuran lebih dari 3.000 meter persegi, TAM tidak hanya menampilkan Toyota, tetapi juga Gazoo Racing dan Lexus.

Sebagai mobility company, Toyota menghadirkan berbagai pilihan produk, layanan, dan teknologi bagi para pelanggan. Lebih dari 25 jajaran produk ever better cars Toyota dan Gazoo Racing baik mobil penumpang dan mobil komersial akan ditampilkan pada GIIAS 2022.

Termasuk dalam line up tersebut kendaraan berteknologi canggih dan terkini dari berbagai segmen demi menghadirkan opsi yang lengkap bagi para pelanggan dengan berbagai kompleksitas mobilitasnya.

"Dalam semangat Let's Go Beyond, Toyota akan menghadirkan sesuatu yang spesial selama digelarnya event GIIAS 2022, baik dari sisi produk, layanan, dan teknologi. Beyond Product, Beyond Service, & Beyond Technology merupakan komitmen Toyota dalam melayani kebutuhan mobilitas pelanggan. Toyota akan menjadikan salah satu ajang pameran otomotif terbesar di Asia ini sebagai kesempatan untuk memberikan Mobility Happiness for All," kata President Director PT TAM Susumu Matsuda dalam keterangan resmi, Kamis (4/8).

Tidak hanya produk, pengunjung akan diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi secara langsung berbagai layanan, program, serta teknologi yang dipamerkan.

Selain itu, tidak kurang dari 7 unit kendaraan berteknologi elektrifikasi mulai dari Hybrid Electric Vehicle (HEV), Plug-In Hybrid Vehicle (PHEV), dan Battery Electric Vehicle (BEV) yang merupakan strategi Multi-Pathway Toyota akan dipamerkan di GIIAS kali ini.



Tidak hanya itu, Toyota juga menampilkan berbagai teknologi canggih yang mampu mendukung mobilitas masyarakat hingga berbagai upaya Toyota dalam mengembangkan ekosistem elektrifikasi di Indonesia. Akan tersedia pula berbagai gim interaktif dan simulator yang disediakan agar pengunjung dapat merasakan langsung berbagai teknologi yang dimiliki Toyota.

"Kehadiran Total Mobility Solution pada GIIAS 2022 merupakan wujud semangat Toyota memberikan pilihan solusi bagi masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan mobilitas yang beragam secara efektif dan efisien. TAM mengajak pengunjung untuk mengeksplor booth Toyota bertemakan Let’s Go Beyond dan menemukan hal yang dapat membantu mobilitas mereka sehari-hari," kata Vice President Director PT TAM Henry Tanoto.

Bergeser ke area Gazoo Racing, pengunjung akan langsung bisa merasakan DNA motorsport Toyota yang kental dalam line up produk yang ditampilkan, mulai dari model GR Sport hingga GR Sporty. Kali ini dibuat terpisah dari Toyota, Gazoo Racing diharapkan bisa memberikan sebuah pengalaman berbeda untuk konsumen Tanah Air. Melalui GR Toyota berupaya menyebarkan motorsport excitement dan joy of GR bagi seluruh GR enthusiast di Indonesia.

Toyota juga menyediakan customer lounge dan press room bagi para pengunjung dan kalangan media untuk menunjang kenyamanan pada saat mengunjungi booth Toyota. Akan ada pula berbagai sesi khusus dengan kalangan media untuk membahas lebih detail mengenai produk, layanan, hingga strategi Toyota ke depannya.

"Bagi Toyota, GIIAS bukan hanya sekadar pameran otomotif untuk memperkenalkan berbagai produk dan layanan mobilitas, namun juga menjadi kesempatan kami untuk bisa mengajak seluruh masyarakat untuk turut berkontribusi mengembangkan industri otomotif terutama di Indonesia," tutup Henry. (OL-16)