Honda Rangkul Sony untuk Perkuat Penjualan Kendaraan Listriknya

HONDA Motor Co Ltd dan Sony Corporation Group melakukan kolaborasi bisnis melalui peresmian Sony Honda Mobility Inc untuk mendukung penjualan kendaraan listrik (EV) serta sebagai penyedia jasa untuk menunjang kebutuhan mobilitas di masa depan. Lini bisnis baru ini bertujuan untuk menghasilkan teknologi terdepan dalam hal lingkungan, keselamatan, penunjang mobilitas masyarakat, dan riset struktur bodi kendaraan, serta layanan purna jual.

Honda yakin dengan kapabilitas serta pengalaman Sony yang sudah terbukti ahli dalam bidang telekomunikasi, jaringan, dan teknologi yang menunjang mobilitas masyarakat sehari-hari dimana hal ini juga sejalan dengan visi dan misi Honda.

Kerjasama antara Honda dan Sony sebelumnya didahului dengan penandatanganan nota kesepahaman pada Maret 2022 silam. Aliansi antara Honda dan Sony yang bermarkas di kota Tokyo, Jepang tersebut akan mulai beroperasi tahun ini dan ditargetkan dapat memulai produksi serta penjualan global kendaraan listriknya pada 2025 mendatang.

Pertengahan April 2022 lalu, Honda Motor Co Ltd menyampaikan rencana lanjutan terkait visi elektrifikasi di masa depan, dimana Honda mengumumkan rencana meluncurkan hingga 30 mobil listrik secara global hingga 2030, yang terdiri dari berbagai segmen kendaraan, mulai dari mini-EV komersial, hingga model-model pada segmen premium. Honda juga telah merencanakan jumlah volume produksi lebih dari 2 juta unit secara global per tahunnya.

"Honda terus menghadapi tantangan baru di bidang lingkungan, keselamatan, dan juga teknologi untuk menjadi kekuatan pendorong perubahan dalam hal mobilitas dan menjadi kekuatan yang mendukung orang-orang di seluruh dunia yang mencoba melakukan sesuatu berdasarkan inisiatif mereka sendiri," ungkap Director, President, Representative Executive Officer and CEO, Honda Motor Co Ltd Toshihiro Mibe, Senin (20/6).

Mibe san menambahkan, pihaknya sangat gembira telah menandatangani perjanjian dengan Sony, yang memiliki kekuatan dalam teknologi digital canggih untuk menghadapi tantangan baru.

Representative Corporate Executive Officer, Chairman, President and CEO, Sony Group Corporation Kenichiro Yoshida juga menyampaikan bahwa visi perusahaannya memiliki inisiatif dalam bisnis mobilitas yang berpusat di tiga bidang; keselamatan, hiburan, dan kemampuan beradaptasi.

"Kami sangat senang telah bertemu dengan mitra baru kami yaitu Honda, dimana pada akhirnya kami dapat mencapai nota kesepahaman dan juga memulai lini bisnis baru kami bersama. Kami akan terus berkontribusi pada evolusi mobilitas dengan menggabungkan teknologi lingkungan dan keselamatan mutakhir Honda, kemampuan pengembangan mobilitas, teknologi pembuatan bodi kendaraan dan pengalaman manajemen layanan purna jual, dengan keahlian kami dalam pencitraan, penginderaan, telekomunikasi, jaringan. dan teknologi hiburan," imbuh Yoshida san.

Hal senada diungkap oleh Representative Director, Chairman and CEO of Sony Honda Mobility Inc and Senior Managing Officer of Honda Motor Co Ltd Yasuhide Mizuno. Ia menyatakan pihaknya gembira dengan adanya perjanjian usaha bersama sebagai titik awal untuk memulai tantangan besar sebagai upaya merevolusi mobilitas dan menciptakan nilai baru.

"Kami berencana untuk sepenuhnya memanfaatkan aset teknologi yang dimiliki kedua perusahaan di bidang yang berbeda, seperti teknologi penginderaan Sony dan kemampuan pengembangan mobilitas asli Honda, untuk mewujudkan mobilitas dan layanan yang menginspirasi dan menggairahkan pelanggan kami. Dengan menyatukan keahlian kedua perusahaan, kami bertujuan untuk memimpin di era baru," tutup Mizuno san. (S-4)