IIMS Surabaya Berakhir, Danamon-Adira Finance-MUFG Komitmen Dukung Industri Otomotif Nasional

PERHELATAN akbar Indonesia International Motor Show (IIMS) Surabaya Hybrid 2022 resmi ditutup kemarin. Keikutsertaan PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Danamon) bersama PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) dan didukung oleh MUFG Bank Ltd (MUFG) sebagai official bank partner dan official multi-finance partner sebagai wujud komitmen grup mendukung program pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor otomotif dan pariwisata yang selaras dengan visi Danamon yaitu Peduli dan Membantu Jutaan Orang Mencapai Kesejahteraan.

Danamon, Adira Finance, dan MUFG percaya bahwa IIMS Surabaya Hybrid 2022 merupakan salah satu pencapaian yang menandai kebangkitan industri otomotif Indonesia, khususnya di wilayah Indonesia Timur yang diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kami sangat mengapresiasi publik dan para antusias otomotif di Surabaya dan sekitarnya yang telah merespon positif produk dan program spesial yang kami tawarkan selama berlangsungnya IIMS Hybrid 2022 di Surabaya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Dyandra Promosindo selaku penyelenggara dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara ini. Semoga acara inklusif dan terintegrasi ini dapat memberi dampak positif bagi pemulihan ekonomi melalui kebangkitan ekosistem industri otomotif, demi masa depan Indonesia yang lebih cerah," ujar Eka Dinata Regional Head PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Sebagai grup perusahaan finansial dari Jepang, MUFG bersama dengan Danamon dan Adira Finance tetap berkomitmen memberikan kemudahan akses pembiayaan kepemilikan kendaraan bagi publik nasional sekaligus perkembangan bisnis sektor otomotif dan upaya-upaya kreatif dan inovatif di dalamnya.

Danamon, Adira Finance, dan MUFG memiliki aspirasi dan keyakinan yang sama terhadap potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang Indonesia, serta peran industri otomotif sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui pengembangan teknologi.

Danamon memiliki komitmen untuk mengembangkan organisasi yang customer-centric untuk mewujudkan brand promise memberikan solusi keuangan agar nasabah dapat memegang kendali atas kebutuhan dan tujuan keuangan mereka.

Itulah sebabnya, selama lima hari penyelenggaraan IIMS Hybrid 2022 di Surabaya, booth grup berkonsep modern ini memberikan berbagai produk dan program spesial kepada nasabah di antaranya penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor, pembiayaan kepemilikan rumah, kartu kredit, tabungan dan D-Bank PRO sebagai aplikasi mobile banking dan solusi digital terintegrasi sehingga pengunjung mengetahui bahwa Danamon memberikan solusi keuangan total yang dapat membantu mereka mewujudkan kebutuhan dan tujuan nasabah.



Sepanjang penyelenggaraan IIMS Surabaya 2022, Danamon bersama Adira Finance dan didukung oleh MUFG mencatat pencapaian yang menggembirakan berupa penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor sebanyak 119 unit kendaraan roda empat dengan nilai kurang lebih Rp24,16 miliar serta 36 unit kendaraan roda dua dengan nilai kurang lebih Rp1,03 miliar.

"Kami mengapresiasi antusiasme dan respon positif dari masyarakat Surabaya kepada Adira Finance, Danamon, dan MUFG di ajang IIMS Surabaya 2022. Adira Finance akan terus berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Surabaya dengan menghadirkan beragam program dan promo menarik yang sesuai kebutuhan. Jadi, apa pun kebutuhan Sahabat, #AdirainAja," ungkap Agus Hartanto, Kepala Wilayah Jawa Timur, PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk.

"Kami bangga melihat acara IIMS Surabaya 2022 menerima apresiasi dan animo yang tinggi dari berbagai pihak dan sangat berterima kasih untuk semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaran acara ini. Lebih lanjut, sebagai grup, kami berharap dapat senantiasa menjadi mitra yang terpercaya bagi para pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem otomotif yang berkelanjutan di dalam negeri," tutur Akira Shimomiya, Managing Director, Deputy Head of Japanese Corporate Banking for Indonesia.

Selama 5 hari penyelenggaraan IIMS Surabaya Hybrid 2022, nasabah baru maupun existing Danamon dapat berbagai keuntungan, antara lain program KPM Prima dan KPM Prima Syariah (Pinjaman Kepemilikan Kendaraan) dengan suku bunga khusus 1,69% per tahun, bebas biaya provisi dan diskon admin sampai dengan 50%, akses jalur khusus untuk test drive/test ride kendaraan impian dan area parkir khusus nasabah Danamon, cash back hingga Rp250.000 untuk transaksi F&B dengan menggunakan QRIS D-Bank PRO di IIMS 2022 Surabaya, berbagai refreshment untuk nasabah, serta promo beli-1-dapat-1 tiket IIMS Hybrid 2022 dengan melakukan pembelian di ticket box.

Lebih lanjut lagi, masyarakat juga masih dapat terus menikmati penawaran pembiayaan kendaraan dengan suku bunga khusus 1,69% per tahun hingga akhir Juli 2022 ini.

"Setelah perhelatan IIMS Hybrid 2022, Danamon, Adira Finance, dan MUFG akan terus hadir untuk membantu memastikan industri otomotif yang berkelanjutan di Indonesia. Sampai jumpa di penyelenggaraan IIMS selanjutnya. Maju bersama industri otomotif Indonesia," pungkas Eka Dinata. (RO/S-2)