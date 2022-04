Keren! Daihatsu Challenge Komunitas di Ngabubu-RACE 2022

UNTUK memeriahkan Bulan Suci Ramadhan 1443 H, Daihatsu berkolaborasi dengan Asuransi Astra, dan GT Radial mengajak para pelanggan khususnya Sahabat Klub Daihatsu, serta Sahabat Jurnalis, Ngabuburit dengan konsep games Amazing Race di ajang DAIHATSU Ngabubu-RACE 2022 pada 24 April 2022 di Jakarta dan sekitarnya.



Untuk menyaksikan cuplikan keseruannya, pelanggan dapat mengunjungi Instagram resmi Daihatsu di @@daihatsuind, dan Youtube channel Daihatsu Sahabatku. Tak hanya itu, Daihatsu juga menantang para netizen untuk menebak para peserta mana yang akan menjuarai kompetisi ini lewat vote dan 20 orang yang beruntung bakal memenangi hadiah menarik.



“Program Daihatsu Ngabubu-RACE 2022 ini bertujuan memberikan pengalaman seru menjelang berbuka puasa bagi Sahabat Klub, Jurnalis, dan netizen. Harapan kami, program ini dapat meningkatkan tali silaturahmi dan memberikan bekal untuk persiapan Mudik”, ujar Elvina Afny, Head of Customer Satisfaction & Value Chain Division PT Astra Daihatsu Motor (ADM).



Selain games adu cepat menemukan dan menyelesaikan tantangan di setiap checkpoint, acara ini memberikan hiburan seru lainnya, seperti sharing tips, pembagian doorprize, serta ditutup dengan buka puasa bersama dan pengumuman pemenang kompetisi.



Program ini diikuti oleh 20 komunitas mobil resmi binaan Daihatsu. Yakni AXIC (Avanza Xenia Indonesia Club, DTC (Daihatsu Taruna Club), DAI (Daihatsu Ayla Indonesia), CAI (Club Ayla Indonesia) CALSIC (Calya Sigra Club), MAXXIO (Gran Max Luxio Indonesia), TO (Taruna Owners), C2W (Classy Charade Winner), ZEC (Daihatsu Zebra Club), Sirionity (Sirion Community), TID (Terios Indonesia), ALERT! (All New Rush Terios Indonesia), TERUCI (Terios Rush CLUB indonesia), CCI (Ceria Club Indonesia), DXIC (Daihatsu Xenia Indonesia Club), SIC (Sirion Indonesia Club), YOI (YRV Owner Indonesia), TDI (Taft Diesel Indonesia), SICI (Sigra Club Indonesia), dan TCI (Terios Club Indonesia).

Setelah melewati kompetisi yang ketat pada rangkaian acara DAIHATSU Ngabubu-RACE, DXIC (Daihatsu Xenia Indonesia Club) berhasil tampil menjadi juara pertama, disusul SIRIONITY (Sirion Community) sebagai juara kedua, dan DAI (Daihatsu Ayla Indonesia) sebagai juara ketiga.



“Kami enggak nyangka dan seneng banget saat diumumkan bahwa tim kami DXIC mendapat juara pertama, karena sejak awal persaingan kompetisi ini sudah sengit, ditambah games-nya yang juga menantang banget. Kami juga berterima kasih dan apresiasi kepada Daihatsu yang sudah mengadakan acara ini, karena enggak cuma seru-seruan bareng, ajang ini juga jadi tempat silaturahmi antar komunitas Daihatsu lainnya,” ujar Dede Ikhwanudin, perwakilan juara pertama dari komunitas DXIC (Daihatsu Xenia Indonesia Club). (OL-10)