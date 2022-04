Suzuki XL7 Alpha FF Diserbu Pembeli di IIMS 2022

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) melaporkan bahwa di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2022 pihaknya berhasil menjual sebanyak 1.069 unit di sepanjang pameran tersebut. Suzuki XL7 Alpha FF yang baru saja diluncurkan di IIMS 2022 pun laris terjual sebanyak 72 unit sepanjang 11 hari penyelenggaraan pameran.

“Di IIMS tahun ini kami meluncurkan XL7 Alpha FF, memamerkan teknologi Suzuki Smart Hybrid, serta menampilkan produk-produk unggulan lainnya. Selama IIMS 2022, XL7 Alpha FF yang diproduksi terbatas sudah terjual sebanyak 72 unit. Sementara secara keseluruhan, penjualan Suzuki di IIMS 2022 sebanyak 1.069 unit. Hal ini kami nilai cukup baik mengingat masih dalam kondisi pandemi Covid-19,” terang Assistant to Sales 4W Departement Head SIS Sukma Dewi, Selasa (19/4).

Menurut SIS, IIMS 2022 sendiri menargetkan total penjualan mobil secara keseluruhan sebesar 8.000 unit dan berhasil menjual 6.850 unit atau sebesar 85,6%. Sedangkan Suzuki menargetkan penjualan sebesar 1.250 unit dan mencatatkan penjualan (SPK) sebesar 85,5%. New Carry Pick Up menjadi kontributor tertinggi dan melampaui target penjualan sebesar 68% dengan total 548 unit. Berikutnya XL7 dengan total penjualan sebanyak 286 unit dan All New Ertiga sebanyak 178 unit.

“Suzuki mengapresiasi IIMS 2022 dan sangat berterima kasih kepada seluruh pengunjung yang sudah datang. Dengan semakin pulihnya kondisi masyarakat dari pandemi Covid-19, kami harap penjualan mobil di dalam kegiatan pameran akan berkontribusi lebih banyak bagi industri otomotif nasional,” tutup Sukma Dewi. (S-4)