Suzuki Sabet Enam Penghargaan di IIMS Hybrid 2022

PT Suzuki Indomobil Sales (PT SIS) meraih enam penghargaan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) Award 2022, Sabtu malam (9/4). Beragam rangkaian acara dan promo yang diselenggarakan di booth membuahkan hasil dengan diraihnya Best APM Indoor Booth Activity, Best Booth Car >1.000 m2, dan Best Product Launch Activity.

Selama perhelatan IIMS 2022, Suzuki tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat sehingga berhasil meraih penghargaan Best i Cleanliness, Health, Safety & Environment Sustainability (CHSE) Implementation. Selain aktivitas di booth, usher Suzuki yang juga dikenal sebagai Suzuki Aria meraih Miss IIMS 2022 dan Miss Best Costume IIMS 2022.

“Kami sangat mengapresiasi dan berterima kasih kepada penyelenggara IIMS serta semua pihak yang telah mendukung Suzuki sehingga meraih 6 penghargaan pada ajang IIMS Award tahun ini. Penghargaan yang kami dapatkan membuktikan bahwa Suzuki, melalui tema, tampilan, fasilitas, dan aktivitas booth-nya, mampu menarik minat pengunjung dan mendapat apresiasi dari panitia,” terang 4W Head of Brand Development SIS Harold Donnel, Minggu (10/4).

Berlokasi di Hall A2 JIExpo Kemayoran, booth Suzuki seluas 1.110 meter persegi, mengusung nuansa alam yang modern. Selain memiliki area display unit yang diisi 14 line up mobil, 3 unit test drive, 3 line up sepeda motor, 1 line up outboard motor, serta aksesori resmi, Suzuki juga menyediakan area transaksi yang luas dan nyaman, area bermain anak, informasi yang tertera di layar digital, hingga photobooth. Selain itu, Suzuki menyediakan hadiah langsung bagi pengunjung yang melakukan transaksi di IIMS 2022 dan memberikan kopi gratis untuk pengunjung.

Selama IIMS 2022 berlangsung, Suzuki menyajikan hiburan, seperti puppet show, hadiah menarik untuk anak-anak, musik akustik top 40, penampilan komika dari Stand Up Indo, dan penampilan dari Suzuki Aria.

“Memenangkan penghargaan di ajang bergengsi IIMS Award tahun ini memotivasi kami, Suzuki Indonesia, untuk terus meningkatkan kepercayaan konsumen salah satunya melalui optimalisasi booth dan aktivitasnya setiap kali mengikuti kegiatan pameran. Hal ini juga kami lakukan sebagai apresiasi kami dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan setia Suzuki,” tutup Harold. (S-4)