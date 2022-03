Lengkapi Ekosistem Kendaraan Listrik  Lexus Hadirkan NX Hybrid Electric di JAW 2022

LEXUS resmi menghadirkan NX Hybrid Electric yang siap meluncur di Indonesia, melalui The All New Lexus NX 350h F Sport dan The All New NX 350h Luxury pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Show 2022.

Hal ini sejalan dengan brand Lexus yang menjadi pioneer dalam hal teknologi Hybrid Electric telah menyempurnakan teknologi elektrifikasinya.

Tidak hanya itu saja, Lexus juga telah memperkenalkan lebih dari 30 model electric vehicles yang meliputi Hybrid Electric Vehicles, Plug in Hybrid Electric Vehicles dan Battery Electric Vehicle secara global di lebih dari 90 negara dan region.

Bahkan, Lexus juga sudah berkomitmen bahwa berencana akan memperluas pilihan produk elektrik melalui complete Battery Electric Vehicle line-up secara global pada tahun 2030.

"Rencana pengembangan teknologi elektrifikasi Lexus dalam menciptakan produk yang ramah lingkungan yang dapat mengurangi emisi gas buang, merupakan bentuk komitmen visi elektrifikasi Lexus," ungkap General Manager Lexus Indonesia, Bansar Maduma.

"Hal ini dapat terwujud dengan kolaborasi bersama mitra serta kerja sama dengan pemerintah, dengan tujuan untuk memberikan kontribusi terhadap masyarakat dan kehidupan di masa depan yang lebih baik," tambah dia.

Dalam hal ini, Lexus menghadirkan NX Hybrid Electric dengan dilengkapi Teknologi Lexus Hybrid Electric Drive generasi ke empat dengan kombinasi optimal antara tenaga listrik dan bahan bakar, Lexus NX 350h dapat menghasilkan performa berkendara yang ramah lingkungan dan efisiensi yang lebih maksimal.

"Untuk varian gas, tetap kami sediakan melalui The All New Lexus NX 250 Luxury," kata dia.

Kehadiran dari The All New Lexus NX sangatlah istimewa, karena kendaraan ini hadir sebagai generasi kedua Compact Luxury SUV Lexus, model ini adalah hallmark yang mencerminkan pembaharuan dari segi desain, fitur, dan teknologi Lexus ke depannya.

Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan beberapa fitur khas yaitu Lexus Driving Signature, Human Centered Technology dan Limitless Design yang mengalami perubahan secara menyeluruh, Lexus telah mendefinisikan ulang model ini menjadi kendaraan yang benar-benar baru bahkan tidak kurang dari 95 persen suku cadang baru telah dikembangkan.

Dengan seluruh pembaharuan dan keunggulan yang dimiliki, serta beragam varian, The All New Lexus NX diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan pengendara Lexus NX yang beragam seperti tagline yang dimiliki yaitu "Intuitively yours".

Pada ajang GJAW 2022, Lexus tidak hanya menghadirkan jajaran Lexus Electrified Model Lineup. Lexus juga menghadirkan jajaran SUV dan sedan yang telah menjadi favorit customer di Indonesia, yakni Lexus RX 300 Luxury dan F Sport, serta Lexus ES 300h.

Lexus sendiri hadir pada ajang GJAW 2022, berlokasi di Cendrawasih Hall, Jakarta Convention Center, 12 - 20 Maret 2022. (Ant/OL-7)