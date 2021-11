Shi Guoyong Sambut Kehadiran Presiden Jokowi di Booth Wuling Motors

HARI ini Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, mengunjungi pameran otomotif Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021 yang digelar di ICE BSD City, Tangerang, Rabu (17/11). Dalam kunjungannya, Presiden Jokowi menyempatkan diri untuk menyambangi beberapa booth peserta pameran, termasuk booth Wuling Motors (Wuling).

Menempati booth 3E, Hall 3, ICE BSD City, dengan area seluas 1.200 meter persegi, Wuling Motors menampilkan beragam inovasi mulai dari Wuling Indonesian Command (WIND), Wuling Interconnected Smart Ecosystem (WISE), hingga platform Global Small ElectricVehicle (GSEV) yang merupakan cikal bakal platform mobil listrik Wuling yang akan diproduksi di Indonesia.

Dari seluruh mobil yang dipamerkan di booth Wuling, Almaz RS menjadi perhatian Presiden Jokowi. Tidak hanya memperhatikan dari luar, Jokowi juga menyempatkan diri untuk memasuki kabin dan melihat-lihat kabin dari SUV flagship dari Wuling tersebut.

Almaz RS merupakan flagship SUV Wuling yang dilengkapi inovasi WISE yang memadukan Internet of Vehicle (IoV) dan Advanced Driving Assistant System (ADAS). SUV Wuling ini juga disambut hangat oleh konsumen dengan catatan penjualan yang sangat baik dan apresiasi media menjadikannya sebagai Car of The Year dan Best of High SUV Gasoline Otomotif Award 2021.

Kedatangan Presiden Jokowi juga langsung mendapat penyambutan dari Presiden Direktur Wuling Motors Shi Guoyong. "Kedatangan Bapak Joko Widodo di booth kami merupakan suatu kebanggaan. Kami sangat berterima kasih atas kehadiran dan dukungan Bapak Joko Widodo terhadap para peserta pameran GIIAS 2021, terutama Wuling," ujar Shi Guoyong, di sela-sela kunjungan Presiden Jokowi, Rabu (17/11). (S-4)