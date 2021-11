BMW Jadi Official Mobility Partner Indonesia Badminton Festival 2021

BMW Indonesia mengumumkan bahwa di ajang pesta olahraga bulutangkis Indonesia Badminton Festival 2021 yang digelar di Bali, perusahaannya dipercaya sebagai Official Mobility Partner. Pada kesempatan ini BMW Indonesia menyediakan lini kendaraan terbaru seperti the new BMW 320i Dynamics dan BMW 730Li M Sport untuk mendukung mobilitas dan aktivitas para atlet dan pengurus event.

Vice President of Sales and Network Development BMW Indonesia Bayu Riyanto menjelaskan bahwa perusahaannya memberikan dukungannya untuk perkembangan Badminton di Indonesia dengan menjadi Official Mobility Partner dari Indonesia Badminton Festival 2021.

"Kami hadirkan rangkaian kendaraan terbaru BMW secara total 10 kendaraan untuk bisa dipergunakan selama acara berlangsung. Sehingga para atlet dan pengurus bisa merasakan kenyamanan khas Sheer Driving Pleasure. Sekaligus mendukung semangat untuk memajukan pariwisata Bali yang kami percaya akan bangkit pasca pandemi covid-19," ungkap Bayu, Senin (15/11).

Indonesia Badminton Festival 2021 merupakan pesta bulu tangkis terbesar dalam sejarah Indonesia dan akan diselenggarakan pada 16 November hingga 5 Desember mendatang. Total 256 pemain dari 26 negara akan ikut berpartisipasi mengikuti Indonesia Badminton Festival 2021.

Adapun seluruh pemain terbaik Indonesia mulai dari Anthony Sinisuka Ginting, Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo, hingga peraih medali emas ganda putri Olimpiade Tokyo 2021, Greysia Polii/Apriyani Rahayu, juga sudah dipastikan akan tampil. (S-4)