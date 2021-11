Kia Luncurkan Logo dan Varian Baru

AGEN Pemegang Merek dan Distributor eksklusif mobil merek Kia di Indonesia, PT Kreta Indo Artha (PT KIA), anak perusahaan Indomobil Group, untuk pertama kalinya berpartisipasi di ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2021.

“Keikutsertaan kami untuk pertamakalinya di ajang GIIAS pada tahun 2021 ini, menegaskan komitmen Indomobil bagi Kia untuk terus menyediakan lebih banyak pilihan dan varian baru, serta mendukung dan memenuhi kebutuhan gaya hidup serta memberikan aspirasi dan inspirasi bagi konsumen dan pengguna mobil Kia di Indonesia,” ungkap Marketing & Development Division Head PT KIA Ario Soerjo.

PT KIA secara resmi akan meluncurkan Logo serta Slogan terbaru Kia yang sudah diluncurkan secara global di awal 2021 lalu. Logo baru ini merupakan simbol dari transformasi penuh yang sudah dilalui oleh Kia.

Garis-garis simetris melambangkan kestabilan dan keyakinan Kia terhadap masa depan. Sedangkan garis meningkat (naik) pada huruf 'K' dan 'A' melambangkan kebangkitan yang ingin dicapai oleh Kia melalui merek tersebut.

Sedangkan slogan Kia 'Movement that Inspires', menyatakan bahwa Kia menciptakan ruang bagi penggunanya untuk mendapatkan inspirasi dan memiliki waktu untuk mewujudkan ide-ide mereka.

Model baru

Model terbaru Kia yang diperkenalkan pada GIIAS 2021 terdiri dari The All-New Grand Carnival sebagai pengganti Grand Sedona. The All-New Grand Carnival merupakan satu-satunya High MPV di Indonesia dengan kapasitas sebanyak 11 orang penumpang. The All-New Kia Grand Carnival dibanderol dengan harga Rp886,8 juta.

Selain itu memperkenalkan dua varian terbaru dari compact SUV 5 seater Kia Seltos, varian GT Line 1.4 Turbo GDI yang merupakan top of the line dari jajaran Kia Seltos serta varian 1.5 CRDi yang menjadi satu-satunya compact SUV bermesin diesel di Indonesia saat ini. Kia Seltos GT Line 1.4 Turbo GDI dibanderol dengan harga Rp415 juta, sedangkan untuk Kia Seltos 1.5 CRDi dilebel dengan harga Rp389 Juta

Selain menghadirkan tiga varian baru di atas, PT KIA juga menghadirkan lini kendaraannya yang dipasarkan di Indonesia, seperti Kia Sonet Premiere, Kia Sonet Dynamic, Kia Sonet 7 seater, serta Kia Sonet Extreme Study yang dapat memberikan referensi modifikasi yang dapat dilakukan pada Kia Sonet . PT KIA juga menyiapkan Sonet GIIAS Special Edition yang hanya dapat diperoleh selama pelaksanaan event GIIAS.

PT KIA juga menghadirkan unit test drive untuk dicoba di area Test Drive Pameran GIIAS 2021. Unit test drive yang tersedia untuk dicoba oleh pengunjung adalah The All-New Kia Grand Carnival, Kia Seltos EXP, Kia Seltos CRDi dan Kia Sonet.

Bagi pengunjung yang membeli Kia di ajang GIIAS 2021 yang berlangsung dari tanggal 11 hingga 21 November 2021 ini, akan memperoleh kesempatan untuk mendapatkan Lucky Dip yang berhadiah mulai dari e-money hingga handphone menarik dari Kia.

Ario Soerjo menyampaikan bahwa Kia memiliki visi untuk menciptakan mobilitas yang berkelanjutan untuk pelanggan , komunitas dan masyarakat secara global. Kia ingin lebih dari sekadar pembuat mobil, dan ingin menciptakan solusi mobilitas berkelanjutan untuk semua pihak.

"PT KIA, berkomitmen untuk terus memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengguna mobil Kia di Indonesia melalui jaringan layanan purna jual dan ketersediaan suku cadang. Kami tetap yakin dengan rencana pengembangan diler yang berjumlah 58 jaringan 2S dan 3S sampai akhir tahun ini di seluruh Indonesia akan terus berjalan," tutup Ario. (S-4)