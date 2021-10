Sembilan Tahun Perjalanan Suzuki Ertiga di Indonesia 

ERTIGA merupakan Low Multi Purpose Vehicle (LMPV) andalan Suzuki Indonesia yang diluncurkan pertama kali pada 2012. Sejak diluncurkan, Ertiga menjadi salah satu mobil favorit keluarga dengan berbagai kelebihan yang diusungnya.

Generasi Pertama

Ertiga pertama kali diperkenalkan di ajang Indonesia International Motor Show (IIMS) 2010 sebagai concept car dengan nama R-III. Dua tahun setelahnya, Suzuki resmi memasarkan Ertiga yang sontak menjadi fenomena serta primadona baru. Ertiga generasi pertama mendapat dua kali penyegaran tampilan atau facelift yaitu pada 2013 dan 2015.

Pada 2013 dihadirkan pilihan transmisi otomatis plus menyematkan fitur AC Double Blower pada varian GL dan GX. Kemudian pada 2015, hadir New Ertiga melalui ubahan eksterior seperti bumper, gril, pelek, dan lampu bagian belakang yang mendapatkan tambahan reflektor.

Di tahun yang sama Suzuki juga meluncurkan Suzuki Ertiga Dreza yang memiliki tampilan mewah sebagai alternatif pilihan dalam menjangkau keluarga Indonesia secara lebih luas.

New Ertiga Diesel Hybrid

Suzuki New Ertiga Diesel Hybrid diluncurkan sebagai alternatif pada 2017. Menggunakan mesin diesel berkapasitas 1.300 cc dengan teknologi DDiS (Diesel Direct Injection System) dan mampu mengeluarkan tenaga hingga 89 PS pada 4.000 rpm dan torsi 200 Nm pada 1.750 rpm.

Menggunakan sistem hybrid atau yang disebut Smart Hybrid Vehicle by Suzuki (SHVS) yang mampu membuat konsumsi bahan bakar lebih efisien, sekaligus menjadikan Suzuki sebagai pionir otomotif yang menerapkan teknologi hybrid di segmen LMPV di Indonesia.

Generasi Kedua

All New Suzuki Ertiga diperkenalkan pada ajang IIMS 2018 dengan perubahan total pada eksterior dan interior. Ukuran kabin menjadi lebih luas dan nyaman karena dibangun di atas platform Heartect yang memiliki kekuatan struktur yang lebih baik namun lebih ringan serta berorientasi pada kenyamanan pengendara dan penumpang.

Ertiga generasi kedua menggunakan mesin baru berkode K15B yang memiliki konfigurasi 4 silinder berkapasitas 1.462 cc DOHC dan VVT yang sanggup menghasilkan tenaga 104,7 dk pada 6.000 rpm dan torsi 138 Nm pada 4.400 rpm.

All New Ertiga minor change 2019

All New Ertiga minor change hadir pada 15 Februari 2019 dengan sejumlah peningkatan fitur. Pada tipe GX dilengkapi dengan new dual tone alloy wheels, rear defogger, wiring harness untuk kamera parkir, touchscreen head unit 6,8 inci serta digital panel AC auto dan heater, sementara pada tipe GL mendapatkan lampu kabut (fog lamp).

All New Ertiga Suzuki Sport

All New Ertiga Suzuki Sport hadir pada 22 Maret 2019 dan diposisikan sebagai varian tertinggi. Eksteriornya lebih gagah, tangguh, dan sporty berkat new grille design dan body kit (front under spoiler, side under spoiler, rear under spoiler, rear upper spoiler) yang sporty, daytime running lights (DRL), rear defogger, rear camera parking dan new dual tone alloy wheels.

Bagian interioer tampil dengan luxorious instrument panel & dashboard with wooden pattern, serta penambahan fitur keselamatan seperti Hill Hold Control, Anti-lock Braking System (ABS), Electronic Brake Force Distribution (EBD), Dual SRS Airbags dan Electronic Stability Programme (ESP).

All New Ertiga minor change 2020

All New Ertiga mendapat sentuhan ulang pada 15 Januari 2020. Pada tipe GX dilengkapi luxorious instrument panel & dashboard with wooden pattern dan head unit touchscreen 8 inci, sedangkan tipe GL juga turut mendapatkan digital panel AC auto dengan heater. Baik tipe GL, GX dan Suzuki Sport kini juga dilengkapi armrest di kursi baris kedua.

Berkat keunggulannya, Ertiga mendapatkan berbagai penghargaan. Diantaranya di ajang Marketeers Editor’s Choice Award 2018 untuk kategori 'New Product'. All New Ertiga juga meraih penghargaan 'The Best MPV' di ajang Indonesia International Motor Show 2018.

Bahkan Ertiga mendapat dua penghargaan di ajang Otomotif Award 2019 sebagai 'Best of Low MPV' dan 'Car of The Year'. Sedangkan pada ajang Gridoto Award 2019, All New Ertiga meraih 'Best of Total Cost of Ownership'.

Sejak pertama kali diluncurkan di Indonesia populasi Ertiga sudah mencapai 314.531 unit, dan ekspor ke 36 negara mencapai 103.744 unit. Pada 2021, All New Ertiga berhasil menguasai pangsa pasar LMPV sebesar 9%, dan berkontribusi 12% terhadap penjualan nasional Suzuki Indonesia.