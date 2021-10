MG Indonesia Resmikan Diler Baru di Manado

UNTUK membuktikan komitmennya kepada para pecinta otomotif di Indonesia, Morris Garage (MG) terus mengembangkan jaringannya yang kali ini merambah wilayah timur Indonesia, melalui peresmian outlet MG Kairagi di Manado, Sulawesi Utara, Rabu (6/10).

PT Sinar Galesong Automobil (SGA) kembali ditunjuk MG Motor Indonesia sebagai mitra dilernya untuk mengelola perluasan bisnisnya di wilayah utara Sulawesi, setelah sebelumnya sukses dalam membuka akses di Makassar, Sulawesi Selatan.

Outlet MG Kairagi Manado berlokasi di Jl Yos Sudarso No 146, menyediakan layanan 3S (sales, service, and spare parts). Di area showroom yang luas, pelanggan MG dapat berinteraksi langsung dengan tim penjualan sekaligus mengeksplorasi hingga 7 pilihan unit mobil yang terpajang mencakup New MG ZS, MG HS, hingga model tercanggih MG HS i-SMART.

Di bagian belakang showroom terdapat working bay seluas 266 meter persegi untuk pemeriksaan berkala atau pun perbaikan yang mampu menangani hingga empat unit mobil.

"Pembukaan outlet di Manado ini merupakan langkah konkrit kami dalam mewujudkan komitmen untuk terus melebarkan sayap MG secara luas di Tanah Air. Kemitraan dengan PT Sinar Galesong Automobil telah dimulai dengan baik dan peresmian outlet kedua di wilayah Sulawesi ini menjadi bukti nyata untuk MG semakin konsisten mendekatkan diri ke lebih banyak lagi masyarakat Indonesia, sekaligus menghadirkan kendaraan berkualitas tinggi yang akan meredefinisi pengalaman berkendara, khususnya bagi penduduk pulau Sulawesi," ujar Marketing & PR Director MG Motor Indonesia Arief Syarifudin.

Hal senada diungkapkan CEO SGA Endro Nugroho. Ia menambahkan, "Dibukanya MG Kairagi Manado sebagai outlet kedua di wilayah Sulawesi merupakan langkah strategis kami guna mempertegas keberadaan Sinar Galesong sekaligus menjadi yang terdepan dalam memenuhi kebutuhan berkendara baru bagi masyarakat Sulawesi," imbuh Endro.

Kehadiran outlet MG Kairagi membuka akses masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Manado dan sekitarnya terhadap line-up MG, termasuk New MG ZS yang baru saja diluncurkan pada tanggal 9 September lalu. Selain di Manado, MG telah memiliki sejumlah diler yang tersebar di wilayah Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Medan, Makassar, dan segera di Palembang serta Pekanbaru. (S-4)