BMW Luncurkan 430i Coupé dan Convertible

BMW Indonesia merayakan tampilan perdana sedan sport terbaru yang hadir dengan konsep desain masa depan BMW; berani, unsur estetika yang dominan, sporty dan menghargai sejarah brand BMW, THE NEW 4.

BMW Seri 4 terbaru diperkenalkan dalam varian Coupé dan Convertible, hadir dengan teknologi sasis terbaru yang memberikan pengalaman berkendara khas Sheer Driving Pleasure, dinamis dan nyaman. Peluncuran ini juga melanjutkan 90 tahun kisah sukses model Coupé dari brand BMW.

Tampilan THE NEW 4 hadirkan terobosan baru dalam hal desain estetika sedan sport dan bahasa desain terbaru dari brand BMW. Sejumlah garis tajam dan penggunaan permukaan berukuran besar memancarkan Sheer Driving Pleasure di setiap sudut.

Untuk menekankan terobosan desain estetika ini, THE NEW 4 hadir dengan konsep khusus dalam sebuah instalasi seni the Edge dan kolaborasi dengan desainer muda yang telah diakui dunia, Toton Januar, founder dari TOTONthelabel. Hal ini sekaligus menandai kedekatan BMW dengan dunia seni kreatif dan apresiasi terhadap desain yang berani.

"Ketika saya masih kecil, saya sangat mengagumi desain BMW 3.0 CS, dan THE NEW 4 membawa kembali semua perasaan itu. THE NEW 4 adalah interpretasi masa depan dari DNA abadi BMW, sedan sport ini hadirkan unsur JOY baik saat dilihat maupun dikendarai," kenang President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, dalam sambutannya, Kamis (17/6).

Tampilan desain exterior BMW Seri 4 selalu menjadi daya tarik utama, dan menjadi benchmark di segmen kendaraan sport premium medium 2-pintu. Fascia depan yang mencolok menjadikannya sangat berkarakter. BMW kidney grille yang besar dan tumbuh secara vertikal, memanjang hingga apron depan adalah fitur desain utamanya.

Lampu depan ramping menjangkau hingga ke fender roda depan, serta dilengkapi Adaptive LED Headlights dengan BMW Laserlight sebagai standar. Lampu pintar ini juga hadir dengan cornering light dan adaptive cornering functions.

Pada kecepatan di atas 60 km/jam, BMW Laserlight secara otomatis akan meningkatkan jangkauan sinar tinggi hingga maksimum 550 meter dan mengikuti arah jalan secara dinamis. Lampu depan hadir dengan tinted yang sedikit lebih gelap dengan hadirnya opsional M Light Shadowline sebagai standart.

Bagian samping menghadirkan permukaan yang diukir dengan presisi dan tajam. Overhang pendek, pilar ramping, pintu panjang dengan jendela tanpa bingkai, garis atap yang mengalir menonjolkan penampilannya yang elegan.

Pada bodi model Convertible, desain atap soft-top nya membuat desain samping THE NEW 4 terlihat lebih sporty dan elegan di saat yang bersamaan.

BMW Seri 4 Coupé dan Convertible memiliki panjang 4.768 mm, lebar 1.852 mm, dan tinggi 1.383 mm, kedua kendaraan ini menjadi semakin proporsional. Atapnya yang rendah membuat atribut koefisien drag yang semakin tajam hingga 0,28.

Tampilan belakang diperkuat dengan lampu kombinasi ramping yang memanjang hingga ke samping. Housing lampu sedikit digelapkan agar semakin sporty, menyatu dengan 3D light-bars yang membentuk huruf L, khas model BMW lainnya.

BMW Seri 4 Coupé ditawarkan dalam varian 430i Coupé M Sport Pro. Hadir dengan pelek 19-inci BMW M light-alloy wheels, transmisi Steptronic Sport 8-percepatan, spoiler belakang, soundtrack sporty yang dimasukkan ke dalam kabin dan sistem Harman Kardon surround sound system.

Sementara Seri 4 atap-terbuka ditawarkan dalam sosok 430i Convertible M Sport dengan ekterior menawan lewat pilihan warna eksklusif San Remo Green Metallic, velg individual 19 inchi BMW Individual wheels double-spoke style 793, dan atap kain yang hadir dengan desain terbaru yang meminimalisir kebisingan.

Bagian atap memadukan kekuatan hardtop dan daya tarik murni dari atap kain. Inovasi ini terdiri dari elemen bow-panel besar dengan kaca jendela belakang, beberapa lapisan insulasi dan penutup kain berwarna hitam. Kenyamanan akustik dan penolak panas dari atap ini jauh lebih unggul daripada soft-top konvensional.

Atap soft-top bow-panel ini 40 persen lebih ringan dari model hardtop lipat. Digerakkan oleh motor listrik yang memungkinkannya membuka atau menutup dalam waktu 18 detik, termasuk saat bergerak dengan kecepatan hingga 50 km/jam.

Saat atap terbuka, bangku dengan Seat Heating, Active seat ventilation dan Air Collar hadir menjadi standart di BMW 430i Convertible M Sport, menciptakan suasana nyaman selama di perjalanan.

Bagian interior terdapat Sports seats dan sports leather steering wheel. Display cluster terdiri dari instrument display 12.3 inci dan 10,25 inci Control Display.

BMW Seri 4 hadir dengan visualisasi 3D dari BMW Live Cockpit Professional dan ragam metoda input seperti touch-screen, gesture control, dan kontrol suara.

Pilihan sistem bantuan pengemudi yang jauh lebih luas dibandingkan dengan generasi BMW Seri 4 juga turut hadir. Park Distance Control di depan dan belakang,. Selain itu fitur pemandu parkir seperti Parking Assistant dan Reversing Assistant juga hadir pada mobil ini.

BMW 430i Coupe M Sports Pro dan BMW 430i Convertible M Sport dilengkapi mesin 4-silinder, 2.0 liter BMW TwinPower Turbo bertenaga 258 hp dan torsi maksimum 400 Nm. Dengan transmisi Sports Steptronic 8-percepatan, kedua kendaraan ini dapat mencapai 0-100km/jam hanya dalam waktu 5,8 detik untuk Coupe dan 6,2 detik untuk Convertible.

New BMW 430i Coupe M Sports Pro ditawarkan dengan harga off the road Rp1,399 miliar, sedangkan New BMW 430i Convertible M Sport dibanderol Rp1,529 miliar.