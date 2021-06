Roadshow Empat Kota Honda N7X Concept Dimulai dari Bandung

Setelah sukses menjalankan debut globalnya di Indonesia pada awal Mei lalu di Jakarta, PT Honda Prospect Motor (HPM) kembali menghadirkan sosok Honda N7X Concept di Main Atrium, Trans Studio Mall Bandung mulai tanggal 10 – 13 Juni 2021 sebagai bagian dari rangkaian acara Roadshow mobil konsep N7X yang akan berlangsung di 4 kota besar di Indonesia, yaitu Bandung, Semarang, Surabaya dan Makassar.

Honda N7X Concept hadir di Trans Studio Mall Bandung dalam sebuah ruang kaca yang disertai dengan teknologi LED transparan. Tidak hanya menunjukkan tampilan asli mobil, kotak kaca ini juga dapat menampilkan visual-visual menarik yang menjelaskan konsep N7X.

Selain menampilkan mobil konsep tersebut, pameran Honda di Bandung juga menampilkan model Honda lainnya seperti Brio Satya, BR–V, HR–V dan City Hatchback RS. Honda juga menawarkan berbagai aktivitas seperti kuis-kuis interaktif baik online maupun offline bagi para pengunjung.

Honda juga mengundang komunitas pecinta mobil Honda dan influencer dari kota Bandung. Berbagai aktivitas tersebut tetap dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan dan membatasi jumlah pengunjung sesuai aturan.

"Setelah melakukan World Premiere pada bulan Mei 2021 lalu, mobil konsep N7X mendapatkan antusias yang sangat baik dari konsumen. Kami yakin banyak konsumen yang ingin melihat langsung, oleh karena itu kami menghadirkan mobil konsep N7X di berbagai kota besar di Indonesia, dan Bandung menjadi kota pertama yang dikunjungi," ujar Business Innovation and Sales & Marketing Director HPM Yusak Billy.

Mobil konsep bernama New 7 Seater eXcitement (N7X) dirancang dan dikembangkan oleh Honda R&D Asia Pacific Co Ltd berdasarkan studi ekstensif dari konsumen di berbagai negara, termasuk di Indonesia.

Dibuat dengan menggabungkan keunggulan dari Multi Purpose Vehicle (MPV) dan Sport Utility Vehicle (SUV) untuk menciptakan mobil 7-seater yang lengkap untuk digunakan di berbagai kondisi jalan.

N7X Concept hadir dengan bodi ramping dengan garis yang tajam, kap mesin yang kukuh dan ban berukuran besar untuk menyempurnakan tampilannya yang kuat sekaligus elegan.

Mobil yang ditargetkan untuk keluarga generasi X ini juga dirancang untuk memberikan kebanggaan dan kesenangan untuk penggunanya, sekaligus mendukung gaya hidup yang seimbang antara aktivitas pribadi dan kebersamaan keluarga.

"Kami mengajak warga Bandung dan sekitarnya untuk menjadi yang pertama melihat secara langsung kehadiran mobil konsep N7X. Pameran ini kami laksanakan dengan menaati protokol kesehatan," ujar Operational Director Honda Bandung Center Iwan Tjandradinata. (S-4)