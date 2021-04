Suzuki Rasakan Dampak Positif Relaksasi PPnBM 

Setelah sekian lama terdampak pandemi, kinerja industri otomotif perlahan-lahan mulai pulih. Terlebih dengan diberlakukannya kebijakan relaksasi PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah) oleh pemerintah. Data dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebutan total angka wholesales nasional Maret 2021 mencapai 84.910 unit, atau meningkat sebesar 72,6% jika dibandingkan Februari 2021 yang hanya mencatatkan 49.202 unit. PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) juga turut merasakan dampak positifnya.

Wholesales Suzuki sepanjang Maret tercatat 8.669 unit atau naik 88% dibandingkan Februari. Sedangkan untuk retail sales mencapai 8.179 unit atau naik 59% dibanding Februari. Angka penjualan tersebut didominasi oleh New Carry Pick Up dan model Suzuki yang mendapatkan manfaat relaksasi PPnBM yaitu All New Ertiga dan XL7.

Sepanjang Maret 2021, New Carry Pick Up masih memimpin dengan wholesales 4.459 unit atau tumbuh 39% jika dibandingkan dengan Februari 2021. Angka tersebut menjadian New Carry Pick Up menguasai 50,2% pasar kendaraan low pick up. Sementara untuk retail sales, New Carry Pick Up terjual 3.798 unit atau tumbuh 15,3% dan berhasil menguasai 50,6% pangsa pasar pada segmen yang sama.

“Peningkatan juga terjadi pada penjualan ritel All New Ertiga hingga sebesar 277% dan XL7 hingga sebesar 224% jika dibandingkan bulan Februari lalu. Hal ini tentunya karena didorong adanya relaksasi PPnBM,” ungkap 4W Marketing Director SIS Donny Saputra, Jumat (23/4).

Di segmen kendaraan penumpang, penjualan retail All New Ertiga mencapai 1.299 unit atau tumbuh sebesar 277% dibandingkan Februari. Sedangkan XL7 mencatatkan penjualan retail 2.053 unit atau meningkat 224% dibandingkan Februari.

Untuk memenuhi permintaan pasar yang tinggi, Suzuki menambah jam kerja di pabrik Cikarang dan memberlakukan holiday working atau bekerja di hari libur yang difokusan untuk menambah jumlah produksi All New Ertiga dan XL7, sehingga diharapkan stok yang ada dapat menyesuaikan dengan permintaan konsumen sebanyak mungkin.

Selain New Carry Pick Up, All New Ertiga, dan XL7, produk Suzuki buatan dalam negeri lainnya yang juga turut mengalami peningkatan penjualan retail di bulan Maret adalah Karimun Wagon R yang naik 14% jika dibandingkan dengan Februari. (S-4)