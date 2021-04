Program Menarik di Tahun Emas Toyota Indonesia

DALAM rangkaian peringatan 50 tahun perjalanan Toyota di Indonesia, PT Toyota-Astra Motor menawarkan layanan total mobility solution yang kian lengkap melalui program usership, ownership, dan aftersales dengan benefit yang lebih untuk pelanggan.

Dengan total mobility solution sebagai visi atau semangat baru, Toyota terus menguatkan komitmen untuk melakukan continuous improvement agar kian memudahkan pelanggan dalam mengakses solusi untuk berbagai kebutuhan mobilitas yang terus berkembang.

Menurut Marketing Director TAM Anton Jimmi Suwandy, bertepatan dengan momen ulang tahun ke-50 Toyota di Indonesia ini, perusahaannya tidak hanya akan hadirkan produk–produk dengan teknologi yang lebih baik, tapi juga program yang inovatif, mudah diakses, aman, serta nyaman bagi pelanggan sebagai bagian dari total mobility solution.

"Kedepannya, kami akan menghadirkan solusi mobilitas yang lebih enjoyable dan personalized untuk mewujudkan Mobility Happiness For All,” imbuh Anton, Jumat (9/4).

KINTO One berbasis syariah

Sejak 2020 lalu Toyota menghadirkan KINTO One sebagai solusi baru terhadap kebutuhan pelanggan yang menawarkan konsep bermobilitas dengan berlangganan yang awalnya diperkenalkan untuk meningkatkan kesadaran pelanggan akan pilihan solusi mobilitas baru

Di luar dugaan, ternyata banyak masyarakat yang tertarik dengan KINTO One sehingga Toyota memperluas layanan KINTO One dengan menghadirkan KINTO One Ekonomis berupa biaya berlangganan yang lebih terjangkau mulai dari Rp 2,5 juta dan durasi berlangganan yang lebih fleksibel yaitu 1 tahun.

Tidak berhenti di situ, dalam rangka ulang tahun ke 50 Toyota di Indonesia, Toyota berencana memperluas layanan KINTO One dengan KINTO One Syariah yang menawarkan konsep biaya berlangganan dengan prinsip syariah.

KINTO One sangat sejalan bagi pelanggan yang lebih mengedepankan gaya hidup atau lifestyle yang praktis. Hanya dengan membayar biaya berlangganan setiap bulan, pelanggan sudah bisa menggunakan kendaraan Toyota. Urusan pajak, perpanjangan STNK, biaya asuransi, hingga servis semua ditanggung oleh KINTO.

Saat ini, Toyota juga menawarkan opsi kepada pelanggan untuk membeli kendaraan yang dipakai pada akhir masa sewa. Bahkan untuk pelanggan yang berlangganan Agya, akan mendapatkan special benefit berupa free 1 month subscription fee yaitu pada bulan ke-13.

Sales Program

Khusus pada kuartal kedua tahun 2021 ini, Toyota menawarkan Program Spektakuler bagi pembeli Agya, Calya, dan Corolla Cross gasoline. Untuk pembelian Agya dan Calya ada special rate dengan cicilan Rp2 jutaan per bulan. Khusus pembelian Calya pada April-Mei 2021, pelanggan juga akan mendapatkan gratis cicilan mulai dari Rp2,8 jutaan. Sedangkan untuk Corolla Cross gasoline diberikan special rate 3,7%.

Toyota juga menawarkan pilihan pembiayaan melalui Program Deal Cermat, dengan cicilan mulai dari 2 Rpjutaan per bulan (sudah termasuk paket service dan asuransi all-risk selama tenor pembiayaan). Tidak hanya itu, Deal Cermat memberikan jaminan harga jual kembali. Khusus di kuartal kedua 2021, program Deal Cermat juga memberikan special benefit berupa gratis cicilan 1 bulan berlaku untuk pembelian Calya.

Aftersales program

Untuk pembelian Toyota model Rush, Toyota 86, LC-200, Alphard, Vellfire, Corolla Cross, Yaris, Fortuner, Kijang Innova, dan C-HR, pelanggan otomatis mendapat program 'Gratis Biaya Servis Berkala' hingga servis berkala ke-6 (maksimal 4 tahun/50.000 km mana yang tercapai lebih dahulu).

Sementara bagi pelanggan yang setia menggunakan layanan purna jual Toyota, Toyota hadirkan 'Promo Spesial Apresiasi 50 Tahun Toyota Indonesia' sepanjang April 2021. Pelanggan akan mendapatkan pilihan promo Gratis 1 Liter Oli TMO Engine Oil Synthetic dengan Diskon 5% Oli TMO Engine Oil Full Synthetic, Hadiah Eksklusif Edisi Spesial 50 Tahun Toyota Indonesia, Diskon 10% Jasa Servis Berkala, hingga berkesempatan mengikuti Lucky Draw dengan total hadiah 50 Batang Emas.

Bagi pelanggan yang berencana melakukan penggantian ban kendaraan sepanjang 1 April hingga 31 Mei 2021, pelanggan akan mendapatkan diskon ban hingga 30%. Promo diskon layanan penggantian ban dapat dinikmati di bengkel resmi yang memiliki layanan Toyota Tire Solution. (S-4)