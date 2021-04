BMW Luncurkan Duet Seri 5 Terbaru

BMW Indonesia menggelar virtual launch dengan konsep baru untuk menyambut lifecycle impulse terbaru dari sedan bisnis paling sukses di dunia: The New 5. Dirakit di fasilitas BMW Production Network 2, Gaya Motor, BMW Seri 5 terbaru ini diluncurkan dalam dua varian, yaitu New BMW 520i M Sport dengan karakter sporti, dan New BMW 530i Opulence dengan desain eksterior yang mewah dan interior bernuansa premium yang disempurnakan.

"BMW Seri 5 adalah sedan bisnis paling sukses di dunia, menikmati kesuksesan global yang tak tertandingi selama hampir lima puluh tahun. Canggih dan terdepan, BMW Seri 5 terbaru tawarkan inovasi mutakhir, desain mempesona, dan peningkatan fitur teknis secara menyeluruh," ujar President Director BMW Group Indonesia Ramesh Divyanathan, Jumat (9/4).

Seri 5 terbaru menonjolkan sisi elegan, sports dan garis tegas, serta teknologi yang ditingkatkan dengan lampu depan Adaptive LED dengan BMW Laserlight dengan jangkauan hingga 530 meter sebagai fitur standar. Permukaan yang luas di bagian depan dan belakang menarik perhatian, seperti halnya kidney grille yang langsung terlihat dengan bentuk baru segi delapan.

Control Display 12,3 inci yang kini dipasang sebagai standar. BMW Operating System 7 ditambahkan ke spesifikasi standar, membuka banyak potensi untuk aplikasi baru serta opsi konektivitas yang lebih seamless seperti wireless Apple CarPlay dan Android Auto.

AC otomatis 4 zona termasuk ventilasi ekstra pada pilar B, serta paket udara ambient dengan pilihan aroma sesuai dengan preferensi Anda. Roller sunblind di jendela samping belakang memberikan privasi tambahan.

New BMW 520i M Sport

Untuk pertama kalinya dalam sejarah di Indonesia, BMW Seri 5 rakitan lokal kini ditawarkan dengan trim BMW M Sport sebagai standar. Trim BMW M Sport hadir meliputi eksterior maupun interior, termasuk BMW M spoiler belakang dan BMW Individual Exterieur Line Aluminium satinated di samping.

Pelek ringan 19 inci M Y-spoke style 845 M Bicolour Jet Black - pelek paling impresif yang pernah dipasang dalam sejarah Seri 5 di Indonesia, dengan ban yang lebih lebar dibagian belakang. Finisher knalpot trapesium sekarang menjadi standar pada semua model BMW Seri 5, yang terintegrasi di sisi kiri dan kanan pada inlay apron belakang.

New BMW 520i M Sport tersedia dalam warna eksklusif BMW M Carbon Black dan tambahan dua cat baru yaitu Bernina Grey Amber effect dan Phytonic Blue.

New BMW 520i M Sport dilengkapi mesin BMW TwinPower Turbo 4-cylinder double VANOS, High Precision Injection, dan teknologi BMW EfficientDynamics dengan output maksimum 184 hp dengan torsi maksimum 290 Nm yang mampu membuatnya melesat dari 0 - 100 km/jam dalam 7,8 detik.

New BMW 530i Opulence

BMW 530i Opulence dibekali pelek aloi ringan 19 inci W-spoke style 663 Bicolour dengan lebar ban berbeda sehingga tampil sempurna dengan Luxury Line, sentuhan desain Bicolour Ferric Grey dan finishing yang mengkilap.

Hadir dengan interior mewah berbalut leather 'Dakota', panel instrumen dalam Sensatec dan trim interior baru. Selain itu, kendaraan ini juga dilengkapi dengan Comfort Seats yang dapat diatur secara elektrik sebagai standar yang sebelumnya hanya tersedia pada BMW Seri 7.

New BMW 530i Opulence dilengkapi dengan teknologi mesin yang sama dengan 520i M Sport. Perbedaannya ada pada outputnya yang mencapai 252 hp dengan torsi puncak 350 Nm sehingga membuat BMW 530i Opulence mampu melesat dari 0 - 100 km/jam dalam 6,1 detik.

All-new BMW Seri 5 akan tersedia di diler Resmi BMW mulai 10 April 2021. New BMW 530i Opulence akan ditawarkan dengan harga off the road Rp1,279 miliar, sedangkan, BMW 520i M Sport ditawarkan dengan harga Rp1,109 miliar. (S-4)