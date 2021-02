DFSK Gelar Promo Khusus di IIMS Virtual 2021

DFSK mengumumkan keikutsertaannya di ajang pameran otomotif virtual pertama di 2021 yakni Indonesia International Motor Show (IIMS) Virtual yang berlangsung pada 18-28 Februari 2021. Kehadiran DFSK di pameran otomotif ini diikuti dengan sejumlah penawaran menarik untuk kendaraan-kendaraan DFSK.

Managing Director of Sales Centre PT Sokonindo Automobile Franz Wang menjelaskan, pandemi berdampak kepada pasar otomotif nasional sehingga membutuhkan berbagai stimulus, salah satunya dengan digelarnya pameran otomotif untuk meningkatkan penjualan otomotif.

"DFSK berpartisipasi di pameran IIMS Virtual 2021 untuk turut aktif dalam menggairahkan pasar otomotif nasional. Dengan semangat tersebut, kami hadir di IIMS Virtual 2021 dengan membawa serangkaian penawaran menarik yang sangat sayang dilewatkan selama pameran ini berlangsung," ungkap Franz Wang, Kamis (18/2).

DFSK Glory 560 ditawarkan dengan harga yang sangat terjangkau mulai dari Rp202,5 juta (on the road DKI Jakarta). Program khusus yang ditawarkan berupa bunga mulai 0 persen, cicilan ringan Rp3 jutaan per bulan, atau down payment rendah hanya 20 persen. Transaksi yang dilakukan selama pameran berlangsung akan mendapatkan hadiah langsung berupa iPhone 12 (syarat dan ketentuan berlaku).

Selain itu flagship SUV DFSK Glory i-AUTO bisa dimiliki dengan harga yang sangat menarik Rp335 juta (on the road DKI Jakarta) yang didukung skema bunga 0%, cicilan rendah mulai dari Rp4 jutaan, atau DP rendah (syarat dan ketentuan berlaku). Konsumen juga mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan hadiah langsung berupa karpet ekslusif, smartphone, dan kartu uang elektronik eksklusif.

Penawaran menarik juga diberikan untuk kepemilikan kendaraan komersial baik DFSK Super Cab maupun DFSK Gelora. Untuk DFSK Super Cab varian bensin ditawarkan dengan harga Rp135,9 jutaan, sementara varian diesel dengan harga Rp161 juta (on the road DKI Jakarta).

Kemudahan dalam memiliki DFSK Super Cab didukung melalui penawaran berupa cicilan ringan mulai dari Rp2 jutaan atau paket DP rendah, dan tidak ketinggalan kesempatan untuk mendapatkan smartphone (syarat dan ketentuan berlaku).

Sedangkan kendaraan komersial terbaru DFSK Gelora ditawarkan Rp185 juta untuk model minibus dan Rp169 juta untuk model blind van (on the road DKI Jakarta). Ditawarkan melalui skema cicilan rendah mulai dari Rp2 jutaan atau paket DP rendah (syarat dan ketentuan berlaku). Ada smartphone gratis untuk setiap pembelian Gelora selama pameran berlangsung. (S-4)