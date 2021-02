Mitsubishi New Pajero Sport Sudah Hadir di Indonesia

Setelah cukup lama dinanti oleh para penggemarnya di Indonesia, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI) akhirnya mengumumkan diluncurkannya New Pajero Sport pada Selasa (16/2) mengusung tagline 'Live the Adventure'.

'Live the Adventure' menggambarkan personifikasi pengguna yang telah mencapai kesuksesan namun tetap menjaga semangat hidup (passion) untuk terus berusaha meraih pencapaian dan mimpi yang lebih baik.

New Pajero Sport hadir dengan sederet pembaruan dan penambahan fitur terbaru. Sentuhan ulang paling signifikan, terlihat pada bagian depan lewat bahasa desain terbaru khas Mitsubishi yang juga sudah diterapkan pada Xpander dan Triton, berupa New Dynamic Shield Grille design lengkap dengan New Front Combination Lamp.

Pembaruan di eksterior lainnya melputi, New Better Hood Visibility, New Alloy Wheels 18-Inch Two Tone, New Fin-type Antenna dan New Design of Rear Combination Lamp. Sementara fitur tambahan yang menonjol berupa Power Tail Gate (dengan kick sensor dan remote control), Active Cornering Lamp, dan Sunroof.

Sentuhan ulang pada interior meliputi New Head Unit 8 inci dengan Smartphone-Link Display Audio (SDA), New LCD Meter Cluster 8 inci, Multi Around View Monitor, New Design Dual Zone Climate Control AC, New Auto Dimming Rear-view Mirror, New Hand Free Steering Switch, New Floor Console, dan New AC 220 Volt Power Outlet.

New Pajero Sport kini juga dilengkapi dengan fitur Adaptive Cruise Control terbaik dikelasnya. Remote Control Connected with smartphone, Super Select 4WD-II, mode off-road, dan Paddle Shifters pada tipe tertentu.

Fitur keselamatannya juga makin lengkap dengan hadirnya Forward Collision Mitigation (FCM), Ultrasonic Miss-acceleration Mitigation System (UMS), Blind Spot Warning – Lane Change Assist (BSW-LCA) dan Rear Cross Traffic Alert (RCTA).

Sementara untuk mesinnya masih mengandalkan mesin diesel 4N15 2.4L VGT-Intercooler bertenaga maksimum 181 PS pada 3.500 rpm dengan torsi 430 Nm pada 2.500 rpm. Ditunjang oleh transmisi otomatis 8 kecepatan dengan sport sequential. Dengan Ground Clearance 218 mm, dan radius putar minimum 5,6 meter, membuat kendaraan ini mampu melahap medan berat, maupun bermanuver di lahan yang sempit.

"Kami berharap model ini mendapatkan penerimaan yang lebih baik lagi, sekaligus dapat menjadi partner Anda dalam meraih pencapaian dan mimpi serta melakukan petualangan untuk hidup yang lebih hidup. Live the adventure!” ujar President Director MMKSI Naoya Nakamura.

New Pajero Sport ditawarkan dalam enam varian yaitu:

- Dakar Ultimate 4x4 AT - Rp733,7 juta

- Dakar Ultimate 4x2 AT - Rp624,7 juta

- Dakar 4x2 AT - Rp575,7 juta

- Exceed 4x2 AT - Rp517,8 juta

- Exceed 4x2 MT - Rp502,8 juta

- GLX 4x4 MT - Rp567,8 juta

Aksesoris Resmi New Pajero Sport

Untuk menyalurkan hobi mendandani kendaraan bagi para pemilik New Pajero Sport, MMKSI juga menyediakan genuine accessories-nya, mulai dari Hood Emblem, Front Air-dam, Side-Step Garnish, Exhaust Finisher, Side Window Deflector, Rear Air-dam, Dashboard Camera dan Wheel Lock Nut.

Selain pembelian terpisah MMKSI juga menyediakan genuine accessories dengan tiga pilihan paket. Pertama Basic Package: Side Window Deflector, Exhaust Finisher, dan Hood Emblem yang dibanderol Rp2.450.000. Kemudian Aero Package: Front Air-dam, Rear Air-dam, dan Side-step Garnish senilai Rp23.500.000, dan yang terakhir Aero Plus Package: Front Air-dam, Rear Air-dam, Side-step Garnish, Side Window Deflector, Exhaust Finisher, dan Hood Emblem seharga Rp25.100.000. (S-4)