Headline
E-Paper
Login
NEWSTICKER
Andhika Prasetyo
14/3/2026 09:18
Sprint Race F1 GP China: George Russell Pole, Mercedes Dominasi Barisan Depan
George Russell(Formula 1)

George Russell mengamankan pole position untuk Sprint Race Formula 1 GP China setelah tampil dominan dalam sesi kualifikasi di Shanghai. Hasil itu sekaligus membawa Mercedes-AMG Petronas Formula One Team meraih posisi start 1-2 bersama rekan setimnya, Kimi Antonelli.

Russell tampil konsisten sepanjang sesi kualifikasi dengan mencatatkan waktu tercepat di ketiga segmen. Pada sesi Q1, Russell langsung memimpin dengan catatan waktu 1 menit 33,030 detik, unggul atas Lewis Hamilton dan Charles Leclerc.

Sementara itu, Max Verstappen sempat mengalami kesulitan mengendalikan mobil Red Bull Racing miliknya dan hanya lolos tipis dari eliminasi setelah mengeluhkan performa mobil yang menurutnya “mengerikan”.

Memasuki Q2, Russell kembali mencatatkan waktu tercepat 1 menit 32,241 detik. Antonelli berada di posisi kedua dengan waktu 1 menit 32,570 detik, sementara Leclerc menempati posisi ketiga.

Verstappen berhasil melaju ke Q3 dengan margin sangat tipis, hanya 0,071 detik lebih cepat dari Nico Hülkenberg yang harus tersingkir.

Russell Tak Terkejar di Q3

Pada sesi penentuan Q3, Russell mengunci pole position dengan waktu terbaik 1 menit 31,520 detik. Antonelli sempat memperbaiki catatan waktunya, tetapi masih tertinggal 0,120 detik dari Russell.

Lando Norris menempati posisi ketiga, diikuti Hamilton dan Oscar Piastri. Leclerc berada di posisi keenam, sementara Verstappen hanya mampu start dari posisi kedelapan. Dua posisi terakhir dalam sepuluh besar ditempati Pierre Gasly di posisi ketujuh dan Isack Hadjar di posisi kesepuluh.

Dengan hasil ini, Mercedes tampil dominan di barisan depan untuk sprint race F1 di Shanghai. (E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved