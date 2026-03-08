Mercedes Berjaya di Era Baru F1 2026: Sinyal Bahaya bagi Red Bull?

Pembalap Red Bull Racing Max Verstappen merayakan keberhasilannya menjadi juara F1 GP Abu Dhabi 2025 di Sirkuit Yas Marina, Abu Dhabi, Minggu (7/12/2025) waktu setempat.(formula1.com)

PEMBALAP Mercedes-AMG Petronas, George Russell, sukses mengamankan kemenangan gemilang pada seri pembuka Formula 1 musim 2026 di Sirkuit Albert Park, Melbourne, Minggu (8/3/2026). Kemenangan ini sekaligus menandai dominasi Mercedes di awal era regulasi teknis terbaru dengan mengunci posisi finis satu-dua.

Russell tampil sangat tenang sepanjang 58 putaran, mengungguli rekan setim mudanya, Kimi Antonelli, yang tampil impresif di posisi kedua. Sementara itu, Charles Leclerc harus puas melengkapi podium di urutan ketiga setelah Ferrari dianggap melakukan blunder strategi dengan tidak melakukan pit stop saat periode Virtual Safety Car (VSC).

Mimpi Buruk Oscar Piastri

Balapan yang sangat dinantikan ini justru diawali dengan drama memilukan bagi publik tuan rumah. Pahlawan lokal Australia, Oscar Piastri, terpaksa menyudahi balapan bahkan sebelum lampu start menyala. Pembalap McLaren tersebut kehilangan kendali di Tikungan 4 saat formation lap dan menghantam dinding pembatas cukup keras.

"Saya sangat kecewa, terutama di depan pendukung sendiri. Mobil terasa aneh saat keluar tikungan, dan semuanya terjadi begitu cepat," ujar Piastri singkat setelah insiden tersebut.

Kebangkitan Max Verstappen

Meski Mercedes mendominasi di depan, aksi luar biasa ditunjukkan oleh juara dunia tiga kali, Max Verstappen. Memulai balapan dari posisi ke-20 akibat masalah di sesi kualifikasi, pembalap Red Bull Racing tersebut berhasil melakukan comeback impresif untuk finis di posisi keenam, mengamankan 8 poin berharga bagi timnya.

Selain itu, sejarah tercipta melalui tim Audi F1 yang melakoni debutnya. Gabriel Bortoleto berhasil membawa pulang poin perdana untuk Audi setelah finis di posisi ke-9.

Hasil Lengkap F1 GP Australia 2026 (Top 10) Pos Pembalap Tim 1 George Russell Mercedes 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Charles Leclerc Ferrari 4 Lewis Hamilton Ferrari 5 Lando Norris McLaren 6 Max Verstappen Red Bull 7 Ollie Bearman Haas 8 Arvid Lindblad Racing Bulls 9 Gabriel Bortoleto Audi 10 Pierre Gasly Alpine

Seri selanjutnya akan berlangsung di GP Tiongkok pada 15 Maret 2026 mendatang. Apakah Mercedes mampu mempertahankan dominasi mereka di sirkuit yang berbeda karakter? Patut kita nantikan.