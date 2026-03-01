Profil Veda Ega Pratama: Debut Gemilang di Moto3 2026 dan Rekam Jejak Karier

Veda Ega Pratama(Antara Foto)

HARAPAN Indonesia untuk memiliki pembalap di MotoGP kembali membumbung tinggi melalui sosok Veda Ega Pratama. Memasuki musim 2026, pemuda asal Gunungkidul ini resmi menyandang status sebagai pembalap reguler di Moto3 World Championship bersama Honda Team Asia. Veda menjadi salah satu dari sedikit pembalap Asia yang berhasil menembus kancah dunia melalui jalur prestasi murni di Eropa.

Profil Veda Ega Pratama

Lahir di Wonosari pada 23 November 2008, Veda Ega Pratama merupakan putra dari mantan pembalap nasional, Sudarmono. Sejak usia dini, Veda telah digembleng di lintasan balap, mulai dari motocross hingga akhirnya fokus di balap aspal (road race).

Kategori Keterangan Nama Lengkap Veda Ega Pratama Asal Gunungkidul, Yogyakarta Tim 2026 Honda Team Asia (Moto3) Status Spesial Dispensasi Usia (Runner-up RBRC 2025)

Rekam Jejak Karier dan Prestasi

Perjalanan Veda menuju Moto3 2026 dipenuhi dengan catatan tinta emas. Ia adalah pembalap Indonesia pertama yang berhasil menjuarai Asia Talent Cup (2023) dengan dominasi mutlak. Namun, tiket menuju kejuaraan dunia sesungguhnya diraih saat ia berlaga di Eropa.

Pada musim 2025, Veda berkompetisi di Red Bull MotoGP Rookies Cup dan berhasil finis sebagai Runner-up klasemen akhir. Prestasi luar biasa ini ia raih setelah memenangkan tiga balapan, termasuk kemenangan ganda di sirkuit legendaris Mugello, Italia. Berkat posisi tiga besar di klasemen akhir tersebut, Veda berhak mendapatkan dispensasi untuk membalap di Moto3 pada usia 17 tahun, mendahului aturan batas usia minimal 18 tahun.

Debut Gemilang di GP Thailand 2026

Pada seri pembuka musim 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Veda Ega Pratama langsung menunjukkan tajinya. Ia berhasil menempati posisi ke-5 dalam sesi kualifikasi, mengungguli banyak pembalap berpengalaman. Penampilan impresif ini membuatnya dijuluki sebagai "Superstar Baru" dari Asia oleh para pengamat MotoGP. (H-4)