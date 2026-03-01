Profil Veda Ega Pratama: Debut Gemilang di Moto3 2026 dan Rekam Jejak Karier

Headline
HARAPAN Indonesia untuk memiliki pembalap di MotoGP kembali membumbung tinggi melalui sosok Veda Ega Pratama. Memasuki musim 2026, pemuda asal Gunungkidul ini resmi menyandang status sebagai pembalap reguler di Moto3 World Championship bersama Honda Team Asia. Veda menjadi salah satu dari sedikit pembalap Asia yang berhasil menembus kancah dunia melalui jalur prestasi murni di Eropa.
Lahir di Wonosari pada 23 November 2008, Veda Ega Pratama merupakan putra dari mantan pembalap nasional, Sudarmono. Sejak usia dini, Veda telah digembleng di lintasan balap, mulai dari motocross hingga akhirnya fokus di balap aspal (road race).
|Kategori
|Keterangan
|Nama Lengkap
|Veda Ega Pratama
|Asal
|Gunungkidul, Yogyakarta
|Tim 2026
|Honda Team Asia (Moto3)
|Status Spesial
|Dispensasi Usia (Runner-up RBRC 2025)
Perjalanan Veda menuju Moto3 2026 dipenuhi dengan catatan tinta emas. Ia adalah pembalap Indonesia pertama yang berhasil menjuarai Asia Talent Cup (2023) dengan dominasi mutlak. Namun, tiket menuju kejuaraan dunia sesungguhnya diraih saat ia berlaga di Eropa.
Pada musim 2025, Veda berkompetisi di Red Bull MotoGP Rookies Cup dan berhasil finis sebagai Runner-up klasemen akhir. Prestasi luar biasa ini ia raih setelah memenangkan tiga balapan, termasuk kemenangan ganda di sirkuit legendaris Mugello, Italia. Berkat posisi tiga besar di klasemen akhir tersebut, Veda berhak mendapatkan dispensasi untuk membalap di Moto3 pada usia 17 tahun, mendahului aturan batas usia minimal 18 tahun.
Pada seri pembuka musim 2026 di Sirkuit Internasional Chang, Buriram, Thailand, Veda Ega Pratama langsung menunjukkan tajinya. Ia berhasil menempati posisi ke-5 dalam sesi kualifikasi, mengungguli banyak pembalap berpengalaman. Penampilan impresif ini membuatnya dijuluki sebagai "Superstar Baru" dari Asia oleh para pengamat MotoGP. (H-4)
