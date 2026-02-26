Warriors Hancurkan Grizzlies, Spurs Catat 10 Kemenangan Beruntun di NBA

Ilustrasi(Dok Istimewa)

GOLDEN State Warriors meraih kemenangan meyakinkan 133-112 atas Memphis Grizzlies, sementara San Antonio Spurs memperpanjang rekor kemenangan menjadi 10 gim beruntun setelah menundukkan Toronto Raptors 110-107 dalam lanjutan NBA, Kamis (26/2) waktu setempat.

Golden State Warriors tampil dominan saat mengalahkan Memphis Grizzlies 133-112 dalam duel dua tim yang dilanda badai cedera. Will Richard memimpin perolehan poin Warriors dengan 21 angka, diikuti Brandin Podziemski dan Gary Payton II yang masing masing menyumbang 19 poin.

Gui Santos menambahkan 17 poin, sementara delapan dari sembilan pemain Warriors yang tampil mampu mencetak dua digit poin. Satu-satunya pemain yang tidak mencapai dua digit adalah Malevy Leons dengan sembilan poin.

Warriors sudah memegang kendali sejak awal pertandingan dengan membangun keunggulan dua digit pada paruh pertama. Mereka memperlebar margin hingga 32 poin pada kuarter keempat sebelum memastikan kemenangan dengan nyaman. Keunggulan besar itu dipicu oleh laju 29-8 di pertengahan kuarter kedua yang membuat Warriors memimpin 63-39 dan menutup paruh pertama dengan skor 74-53.

Di kubu Memphis, GG Jackson mencetak 24 poin dan delapan rebound. Ty Jerome menambahkan 22 poin dan lima assist, sedangkan Javon Small menyumbang 16 poin.

Warriors masih bersaing untuk posisi playoff setelah memulai malam di peringkat kedelapan Wilayah Barat menyusul kekalahan 109-113 dari New Orleans sehari sebelumnya.

Sebaliknya, Grizzlies mengalami penurunan performa sejak akhir Januari dengan menelan 12 kekalahan dari 15 pertandingan terakhir, termasuk dua kekalahan beruntun, yang membuat mereka turun ke posisi ke-12 Wilayah Barat bersama Dallas Mavericks.

Kedua tim tampil tanpa sejumlah pemain utama akibat cedera. Warriors tidak diperkuat Stephen Curry, Draymond Green, dan Jimmy Butler. Sementara Grizzlies kehilangan Ja Morant, Zach Edey, dan Cedric Coward. Kyle Anderson juga absen karena alasan pribadi.

Sementara itu, San Antonio Spurs memperpanjang tren positif dengan mengalahkan Toronto Raptors 110-107. Devin Vassell mencetak 21 poin dan De'Aaron Fox menambahkan 20 poin untuk Spurs.

Victor Wembanyama tampil kurang efektif dengan hanya memasukkan tiga dari 12 percobaan tembakan dan mengakhiri laga dengan 12 poin. Namun, ia tetap berkontribusi melalui lima blok, termasuk blok krusial terhadap Jakob Poeltl dengan 44 detik tersisa.

Kemenangan itu membuat Spurs mencatat 10 kemenangan beruntun untuk pertama kalinya sejak musim 2015-2016. Spurs kini memiliki rekor 42-16, hanya tertinggal dua gim dari Oklahoma City Thunder yang memiliki rekor 45-15.

Thunder harus mengakui keunggulan Detroit Pistons 116-124. Cade Cunningham dan Jalen Duren masing masing mencetak 29 poin untuk memimpin kemenangan Detroit dalam duel dua pemuncak wilayah yang dipandang sebagai pratinjau final NBA.

Thunder tampil tanpa sejumlah pemain utama, termasuk Shai Gilgeous-Alexander yang absen untuk gim kesembilan beruntun akibat cedera perut. Isaiah Hartenstein, Chet Holmgren, Ajay Mitchell, dan Jalen Williams juga tidak bermain, sementara Isaiah Joe keluar pada paruh pertama karena cedera pinggul.

Thunder sempat memimpin 34-22 pada kuarter pertama, tetapi Pistons membalikkan keadaan dengan unggul 36-18 pada kuarter kedua dan mempertahankan keunggulan hingga akhir laga. Duren juga mencatat double double dengan tambahan 15 rebound, sementara Cunningham menyumbang 13 assist.

Di laga lain, Milwaukee Bucks mengalahkan Cleveland Cavaliers 118-116 meski tanpa Giannis Antetokounmpo yang absen untuk gim ke-13 berturut turut akibat cedera betis. Kevin Porter Jr. memimpin Bucks dengan 20 poin, termasuk tembakan penentu kemenangan dengan 20,2 detik tersisa.

Jarrett Allen mencetak 27 poin dan 11 rebound untuk Cavaliers, tetapi percobaan terakhirnya untuk memaksakan perpanjangan waktu dinyatakan terlambat. Cleveland juga tidak diperkuat James Harden yang mengalami patah ibu jari, serta Donovan Mitchell dan Evan Mobley yang absen karena cedera. (H-2)