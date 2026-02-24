Indonesia Bangun Fondasi untuk Kompetisi Global Football 7

Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina IF7F, Tiar Karbala.(Dok. Antara)

INDONESIA kini memasuki panggung internasional Football 7 melalui peluncuran Indonesia Football 7 Federation (IF7F) yang bertujuan mengembangkan olahraga ini ke level global. Langkah strategis ini diikuti dengan gelaran MSL Awards 2025, yang memberikan apresiasi kepada para pelaku yang berperan dalam pertumbuhan ekosistem Football 7 di Indonesia.

Staf Khusus Presiden Bidang UMKM dan Teknologi Digital yang juga merupakan Ketua Dewan Pembina IF7F, Tiar Karbala, menjelaskan bahwa federasi ini akan menjadi fondasi yang kokoh untuk memajukan Football 7 di Indonesia. Ini akan memperkenalkan tim nasional ke kompetisi internasional, dimulai dengan kualifikasi menuju Piala Dunia Football 7 di Italia 2026.

“Ini bukan hanya soal organisasi, tetapi tentang membuka jalan bagi Indonesia untuk bersaing di level dunia,” ujar Tiar dilansir dari Antara, Selasa (24/2).

Ia menjelaskan, MSL Awards, yang diselenggarakan oleh Minisoccer Super League (MSL), mengapresiasi kontribusi lebih dari 232.000 pemain yang telah aktif mengembangkan olahraga ini di Indonesia. Selain itu, MSL menjadi penggerak utama dalam membentuk liga kompetisi dan ekosistem yang lebih terstruktur di seluruh tanah air.

Ketua Umum MSL, Lutpi Ginanjar, menegaskan bahwa MSL Awards 2025 bukan sekadar seremoni, tetapi penghargaan atas kerja keras komunitas yang telah mengembangkan Football 7 di Indonesia.

“Keberhasilan ini merupakan hasil dari dedikasi berbagai pihak yang telah bekerja keras dari level akar rumput hingga ke liga nasional,” katanya.

Sejak didirikan, MSL telah berhasil mengembangkan lebih dari 232.000 pemain, yang semakin memperlihatkan kebutuhan akan struktur federasi yang solid dan profesional.

Selain dampak olahraga, Tiar Karbala juga menekankan pentingnya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan dari ekosistem Football 7, yang mencakup sektor UMKM seperti apparel, penyedia lapangan, event organizer, dan industri kreatif. Dengan digitalisasi kompetisi yang semakin berkembang, perputaran ekonomi di sekitar olahraga ini diperkirakan akan semakin besar dan memberikan dampak positif bagi sektor-sektor terkait.

“Football 7 lebih dari sekadar olahraga. Ini adalah ekosistem yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat sektor UMKM, dan mengembangkan talenta muda yang dapat memberikan kontribusi besar bagi masa depan olahraga dan ekonomi Indonesia,” tutup Tiar.

Dengan IF7F yang kini berdiri kokoh dan MSL yang terus mengembangkan kompetisi di tingkat komunitas, Indonesia siap untuk melangkah lebih jauh dalam dunia Football 7. Dari komunitas lokal ke panggung dunia, Indonesia berambisi untuk menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam kancah internasional. (Z-10)