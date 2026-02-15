Cedera, Zach LaVine Dipastikan Absen Bela Sacramento Kings Hingga Akhir Musim

Headline
AMBISI Sacramento Kings untuk melaju jauh di persaingan Wilayah Barat musim 2025-2026 mendapat pukulan telak. Guard andalan mereka, Zach LaVine, dilaporkan harus menyudahi musim lebih awal karena cedera serius pada tangan kanannya.
Laman resmi NBA, Sabtu (14/2), mengonfirmasi bahwa pemain berusia 30 tahun tersebut akan menjalani prosedur operasi setelah jeda All-Star 2026.
Keputusan medis ini diambil untuk menangani kerusakan pada tangan dominannya, yang sekaligus memastikan LaVine tidak akan kembali memperkuat Kings di sisa kompetisi musim ini.
Absennya LaVine menjadi kerugian besar bagi Kings. Sejak didatangkan musim lalu melalui kesepakatan pertukaran tiga tim (three-team trade) pada batas akhir transfer, pemenang dua kali Slam Dunk Contest (2015 dan 2016) ini langsung menjelma menjadi pilar serangan tim.
Sebelum terpaksa menepi, LaVine mencatatkan performa yang sangat efisien. Dalam 39 pertandingan yang dilakoninya musim ini, ia membukukan rata-rata 19,2 poin per laga (ppg) dengan akurasi tembakan mencapai 47,9%.
Catatan tersebut membuktikan peran vitalnya sebagai opsi utama dalam mencetak angka sekaligus memberikan dimensi pengalaman di lini belakang Kings.
Kings memang belum merinci detail teknis mengenai masa rehabilitasi sang pemain. Namun, laporan internal menyebutkan bahwa fokus utama Kings saat ini adalah memastikan proses pemulihan berjalan sempurna agar LaVine dapat kembali dalam kondisi seratus persen pada musim depan.
Kehilangan LaVine memaksa jajaran pelatih Kings untuk melakukan penyesuaian rotasi secara mendadak. Kekosongan peran di lini guard harus segera diisi oleh pemain lain guna menjaga konsistensi tim yang sedang berjuang keras mengamankan posisi di zona playoff Wilayah Barat yang dikenal sangat kompetitif.
Dengan sisa musim yang masih panjang, Kings kini dituntut untuk membuktikan kedalaman skuat mereka. Tanpa kehadiran LaVine yang memiliki kemampuan shot-making di atas rata-rata, beban serangan kemungkinan besar akan terbagi kepada para pemain kunci lainnya demi menjaga asa juara tetap hidup di Kings. (Ant/Z-1)
