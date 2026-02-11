Wembanyama Cetak 40 Poin, Spurs Hancurkan Lakers yang Pincang

Ilustrasi(Dok Istimewa)

BINTANG muda asal Prancis, Victor Wembanyama, tampil menggila dengan menyamai rekor poin tertingginya musim ini saat membawa San Antonio Spurs menghancurkan Los Angeles Lakers yang pincang dengan skor telak 136-108 pada laga lanjutan NBA, Selasa waktu setempat.

Wembanyama mengemas 40 poin, 12 rebound, dua steal, dan satu blok hanya dalam 26 menit penampilannya, sekaligus menjadi peringatan bagi lawan-lawannya menjelang penampilan keduanya di laga All-Star akhir pekan ini.

Wembanyama benar-benar mendominasi jalannya pertandingan sejak awal dengan mencetak 25 poin hanya dalam delapan menit di kuarter pertama.

Memasuki waktu turun minum, ia sudah mengantongi 37 poin, rekor tertinggi bagi pemain mana pun di babak pertama musim ini, saat Spurs memimpin jauh 84-55.

Kemenangan ini pun terasa lebih mudah bagi tim asuhan Gregg Popovich lantaran Lakers tampil tanpa kekuatan inti mereka, termasuk LeBron James yang harus mengistirahatkan kakinya serta Luka Doncic yang absen karena cedera hamstring.

Meski sempat melambat di kuarter ketiga, Wembanyama tetap mampu melengkapi koleksi 40 poinnya sebelum akhirnya ditarik keluar bersama barisan starter lainnya pada kuarter keempat.

Namun, kemenangan besar itu sedikit ternoda bagi Spurs setelah Rookie of the Year 2025, Stephon Castle, harus meninggalkan lapangan lebih awal di kuarter kedua akibat cedera panggul setelah terjatuh cukup keras di bawah ring.

Di laga lainnya, kejutan besar terjadi di Madison Square Garden saat Indiana Pacers berhasil membungkam tuan rumah New York Knicks melalui drama babak tambahan waktu yang berakhir 137-134.

Pascal Siakam menjadi motor serangan Pacers dengan torehan 30 poin, didukung oleh penampilan apik delapan pemain Pacers lainnya yang juga mencetak dua digit poin.

Laga sengit itu mencatatkan sejarah tersendiri musim ini dengan total 39 kali pergantian keunggulan skor di sepanjang pertandingan.

Andrew Nembhard menyumbangkan 24 poin dan 10 rebound, sementara Quenton Jackson menjadi penentu kemenangan lewat dua tembakan bebas di sisa waktu 3,9 detik babak tambahan.

Upaya keras Jalen Brunson yang mencetak 40 poin bagi Knicks, serta torehan triple-double dari Josh Hart dengan 15 poin, 11 rebound, dan 11 asstis, tetap gagal menyelamatkan muka tuan rumah di hadapan pendukungnya sendiri.

Kemenangan ini menjadi momentum krusial bagi Pacers yang musim ini sempat meredup pascacedera Achilles yang dialami Tyrese Haliburton.

Pelatih Pacers, Rick Carlisle, memuji daya juang anak asuhnya yang mampu memutus tren negatif empat kekalahan beruntun di markas salah satu tim terkuat musim ini.

"Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami. Dengan musim yang telah kami jalani, lingkungan ini, dan lawan yang kami hadapi, para pemain kami memiliki semangat kolektif dan kemauan kolektif yang luar biasa malam ini," ujar Carlisle dikutip dari AFP.

Sementara itu dari Houston, Kevin Durant sukses membawa Rockets meraih kemenangan 102-95 atas Los Angeles Clippers.

Sempat tertinggal satu poin di babak pertama, Rockets berhasil mengambil alih kendali permainan di kuarter ketiga dan menjauh hingga selisih 15 poin di kuarter terakhir sebelum akhirnya menyegel kemenangan di kandang sendiri.(H-2)